Державні монополії готують підвищення тарифів: Чого очікувати українцям у 2025 році

НКРЕКП готує ряд рішень, які суттєво піднімуть тарифи на передачу електроенергії для "Укренерго" та транспортування газу Оператором ГТС. Крім цього готується підвищення тарифів на перевезення вантажів для "Укрзалізниці" В обидвох випадках рішення покликане покращити фінансовий стан державних монополій, хоча Укрзалізниця і так прибутковою з 2022 року, коли тарифи підняли на рекордні +70%, а потім за рахунок відкриття портів обсяги перевезень суттєво зросли.

Наприкінці 2024 року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення про те, що низка державних монополій представили або збирається представити проєкти нормативних документів щодо підвищення своїх тарифів. Так, 13 листопада Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проект зростання тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 26% (з 529 до 665 грн/МВт∙год). Того ж дня НКРЕКП схвалила проєкт зростання тарифу ТОВ "Оператор ГТС України" на транспортування газу одразу на 305% — зі 124 до 503 грн/тис куб. м.

Невдовзі ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що свої тарифи на вантажні перевезення має намір збільшити державний транспортний монополіст "Укрзалізниця" — на 37%.

Тобто, на тлі економічних труднощів та війни, що триває, три монопольні державні компанії України — "Укренерго", "Укрзалізниця" та Оператор ГТС — оголосили про наміри підвищити тарифи на свої послуги у 2025 році. Це викликає серйозні побоювання щодо зростання вартості життя для громадян та ведення бізнесу в Україні. Виглядає так, що державні монополісти жодним чином не намагалися оптимізувати власні витрати, збільшити свою власну ефективність чи залучити зовнішню допомогу, а просто перекладають розв'язання накопичених проблем на українців шляхом підвищення тарифів, яке виллється у збільшення цін на всі товари та послуги.

Чому тарифи підвищують та чи можна цього уникнути

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко говорить, що підвищення тарифів для "Укренерго" є вимушеним кроком, на який влада йде через значні борги цієї державної компанії. Станом на грудень 2024 року "Укренерго" боргує державному підприємству "Гарантований покупець" ("ГарПок") 27 млрд гривень в рамках виконання своїх зобов'язань перед "зеленою" генерацією. А борги "Укренерго" на балансуючому ринку складають ще 17 млрд гривень. Нардеп зазначає, що головна причина накопичення багатомільярдних боргів — недосконалість моделі ринку електроенергії.

У нас за п'ять років роботи ринку сформувались величезні борги. Уряд та профільний комітет удають, що все нормально. Замість того щоб розібратися що не так з ринком, вони збільшують тарифи. Поки що ті, які не зачіпають безпосередньо населення, але це ляже на промисловість та виробників. Як цьому запобігти? Для цього треба набратися сміливості та визнати свої прорахунки тим, хто створював цей ринок. Але в мене великий сумнів, що влада здатна визнати, що вона помилялась Олексій Кучеренко Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Разом з цим Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) наприкінці листопада надіслав листа до уряду та НКРЕКП, з проханням не підвищувати тарифи на передачу електроенергії, оскільки це може стати загрозою для економіки країни, що воює.

"На нашу думку, таке зростання є необґрунтованим і створює серйозну загрозу для української економіки. У поточних умовах війни додаткове фінансове навантаження у понад 13 млрд грн разом з іншими несприятливими чинниками можуть мати важкі наслідки для української економіки, включно з припиненням діяльності багатьох підприємств, які є основою для підтримки Збройних сил України, населення та майбутнього відновлення країни", — сказано у зверненні.

Натомість автори листа пропонують оптимізувати витрати "Укренерго" та зазначають, що потенціал до скорочення видатків в "Укренерго" суттєвий. Крім того, ICC Ukraine пропонує розглянути можливість реструктуризації тіла кредитів та часткову капіталізацію відсотків по них, що дасть змогу відтермінувати платежі на період після закінчення воєнного стану.

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначає, що підвищення тарифів для "Укренерго" та Оператора ГТС навряд чи зможе розв'язати проблеми державних компаній, так само як не могло це зробити й у попередні періоди.

Ми бачимо, що ситуація з підняттям тарифів на електроенергію та газ не допомогло ні енергетиці, ні газовому сектору у всі попередні роки, коли приймались такі рішення. З 2017 по 2020 рік нам підіймали платіжки за газ, обіцяючи, що власне видобування газу зросте. В результаті українці платять за тепло в кілька разів більше, з'явились додаткові послуги, проте ні в енергетиці, ні в газовій сфері нічого принципово не змінилось Олег Попенко Голова спілки споживачів комунальних послуг

Експерт зазначає, що підвищення тарифів треба зупинити. Натомість варто провести аудит державних монополій, щоб зрозуміти як ці компанії витрачають кошти, а вже після цього можна буде приймати рішення про перегляд тарифів.

Сумнів у експертної спільноти та парламентарів викликають також тарифи "Укрзалізниці". На думку голови підкомітету з питань промислової політики Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Муси Магомедова, тарифи які зараз встановлює "Укрзалізниця" встановлюються непрозоро і не базуються на реальних економічних показниках.

"Через відсутність управлінського обліку неможливо визначити справжню собівартість перевезень. Це дозволяє менеджменту "Укрзалізниці" маніпулювати "збитковістю" вантажів, щоб виправдовувати постійне підвищення тарифів, які в доларах США вже значно перевищують рівень довоєнного періоду", — вважає Магомедов.

За його словами, для забезпечення прозорості тарифів та запобігання зловживанням монопольним становищем, потрібно створити Національну комісію регулювання транспорту, яка забезпечить справедливе тарифоутворення, що не залежатиме від внутрішніх рішень державного монополіста.

Наступного року зростуть ціни на все

Державні монополісти "Укренерго", "Укрзалізниця" та "Оператор ГТС" контролюють критично важливі сектори — енергетику, залізничні перевезення та газопостачання. Водночас логістика енергії, газу і товарів — це основа будь-якої економіки. Якщо ціни на доставлення зростають, це автоматично збільшує витрати на виробництво та транспортування всіх товарів.

За словами Попенка, тарифи на транспортування електроенергії та газу закладено майже в усі товари та послуги які є в Україні. І енергетичний складник в певних видах товарів може сягати від 40 до 50%, як це, наприклад, відбувається при розрахунках тарифів для водоканалів. Тож будь-яке підвищення тарифів на транспортування електроенергії чи газ вплине на пересічних громадян.

"Це однозначно призведе до того, що українці платитимуть більше за товари чи послуги", — каже експерт.

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни споживчі ціни вже зросли на понад 30% і ніщо не зупинить це зростання надалі, особливо, якщо продовжуватиметься підняття тарифів. Якщо витрати на енергію та транспорт стають більшими, то це означає, що нам доведеться скорочувати витрати на інші важливі речі — медицину, освіту, харчування.

Підвищення тарифів просто змусить бізнес закладати підвищення вартостей у ціни товарів, що неминуче призведе до зростання інфляції. Буквально всі сфери залежать від тарифів державних монополій, а результат їхнього підняття означають більші витрати на базові товари для громадян, а для підприємців — додаткові витрати на ведення бізнесу. Просто нагадаємо – "Укренерго" отримає +26% до тарифу на передачу електроенергії, а "Оператор ГТС" +305%.

За даними Державної служби статистики, за жовтень в Україні ціни на споживчому ринку зросли на 1,8%, а від початку року — на 8,4%. Експерти прогнозують подальше збільшення цін, яке загострюється через можливі перебої з енергопостачанням внаслідок російських обстрілів. І на цьому тлі державні монополії, від яких залежать усі сфери, збільшують тарифи, що лише прискорить зростання цін та зменшення спроможностей громадян та бізнесу.