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Из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались 710 населенных пунктов
По состоянию на 7 июля в результате масштабного грозового шторма в 11 областях Украины зафиксировано повреждение линий элетропередач и обесточено 710 населенных пунктов.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Больше всего пострадали Черниговщина, Киевщина, Житомирщина и Хмельнитчина. Без света также часть потребителей в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой областях.
Несмотря на постоянные обстрелы, генерация электроэнергии вполне достаточна для покрытия потребностей потребителей, дефицита нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате вражеских обстрелов обесточивалась часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской областях.
В Херсонской области в течение последних двух дней энергетикам удалось вернуть свет в Станислав, Александровку, Широкую Балку и Софиевку. В частности, в Херсонской области заживлены более 2 тысяч потребителей.
Из-за предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Черниговской и Харьковской областях.
За сутки энергетикам удалось вернуть электроэнергию почти 58 тысячам потребителей.
Напомним, по состоянию на утро 6 июля в результате вражеского удара во Львовской области была обесточена линия электропередачи и 3 трансформаторные подстанции.
Источник фото: ua.depositphotos.com