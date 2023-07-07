Из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались 710 населенных пунктов

По состоянию на 7 июля в результате масштабного грозового шторма в 11 областях Украины зафиксировано повреждение линий элетропередач и обесточено 710 населенных пунктов.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Больше всего пострадали Черниговщина, Киевщина, Житомирщина и Хмельнитчина. Без света также часть потребителей в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой областях.

Несмотря на постоянные обстрелы, генерация электроэнергии вполне достаточна для покрытия потребностей потребителей, дефицита нет.

В результате вражеских обстрелов обесточивалась часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской областях.

В Херсонской области в течение последних двух дней энергетикам удалось вернуть свет в Станислав, Александровку, Широкую Балку и Софиевку. В частности, в Херсонской области заживлены более 2 тысяч потребителей.

Из-за предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Черниговской и Харьковской областях.

За сутки энергетикам удалось вернуть электроэнергию почти 58 тысячам потребителей.

Напомним, по состоянию на утро 6 июля в результате вражеского удара во Львовской области была обесточена линия электропередачи и 3 трансформаторные подстанции.

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