Через негоду в Україні без електропостачання залишилися 710 населених пунктів

Станом на 7 липня, внаслідок масштабного грозового шторму, в 11 областях України зафіксовано пошкодження ліній елетропередач і знеструмлено 710 населених пунктів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Найбільше постраждали Чернігівщина, Київщина, Житомирщина і Хмельниччина. Без світла також частина споживачів у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях.

Попри постійні обстріли, генерація електроенергії повністю достатня для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.

Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлювалася частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській областях.

В Херсонсьуій області протягом останніх двох днів енергетикам вдалося повернути світло до Станіслава, Олександрівки, Широкої Балки та Софіївки. Зокрема, на Херсонщині заживлені понад 2 тисячі споживачів.

Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській та Харківській областях.

Протягом доби енергетикам вдалося повернути електроенергію майже 58 тисячам споживачів.

Нагадаємо, станом на ранок 6 липня внаслідок ворожого удару у Львівській області було знеструмлено лінію електропередачі та 3 трансформаторні підстанції.

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