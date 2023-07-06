Через нічні обстріли на Львівщині знеструмлено лінію електропередач та підстанції

Уночі ворог завдав чергового ракетного удару по території України. Станом на ранок 6 липня внаслідок ворожого удару у Львівській області було знеструмлено лінію електропередачі та 3 трансформаторні підстанції.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Внаслідок цього без світла залишилися два населених пункти.

Також через ворожі обстріли без електропостачання залишилася частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. У Донецькій області знеструмлювалися майже 15 тисяч споживачів.

Міненерго повідомляє, що наразі електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.

У Херсонській області енергетики досі ліквідовують наслідки повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів

Окрім цього, внаслідок технологічних порушень, які сталися в Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях тимчасово знеструмлена частина споживачів.

Нагадаємо, окупаційні сили Російської Федерації вночі 6 червня завдали ракетних ударів по Львову. Влучили в багатоповерховий будинок. Станом на 07:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.

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