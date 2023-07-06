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Из-за ночных обстрелов на Львовщине обесточена линия электропередач и подстанции
Ночью враг нанес очередной ракетный удар по территории Украины. По состоянию на утро 6 июля в результате вражеского удара во Львовской области была обесточена линия электропередачи и 3 трансформаторные подстанции.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
В результате без света остались два населенных пункта.
Также из-за вражеских обстрелов без электроснабжения осталась часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях. В Донецкой области обесточивалось около 15 тысяч потребителей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Минэнерго сообщает, что в настоящее время электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей, дефицита нет.
В Херсонской области энергетики до сих пор ликвидируют последствия наводнения, возникшего из-за подрыва дамбы. В Херсоне без света остаются 13 тысяч потребителей
Кроме этого, в результате технологических нарушений в Ивано-Франковской, Киевской и Днепропетровской областях временно обесточена часть потребителей.
Напомним, оккупационные силы Российской Федерации ночью 6 июня нанесли ракетные удары по Львову. Попали в многоэтажное здание. По состоянию на 07:00 погибли 4 человека, травмированы - 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали - 64.
Источник фото: ua.depositphotos.com