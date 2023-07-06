Из-за ночных обстрелов на Львовщине обесточена линия электропередач и подстанции

Ночью враг нанес очередной ракетный удар по территории Украины. По состоянию на утро 6 июля в результате вражеского удара во Львовской области была обесточена линия электропередачи и 3 трансформаторные подстанции.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В результате без света остались два населенных пункта.

Также из-за вражеских обстрелов без электроснабжения осталась часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях. В Донецкой области обесточивалось около 15 тысяч потребителей.

Минэнерго сообщает, что в настоящее время электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей, дефицита нет.

В Херсонской области энергетики до сих пор ликвидируют последствия наводнения, возникшего из-за подрыва дамбы. В Херсоне без света остаются 13 тысяч потребителей

Кроме этого, в результате технологических нарушений в Ивано-Франковской, Киевской и Днепропетровской областях временно обесточена часть потребителей.

Напомним, оккупационные силы Российской Федерации ночью 6 июня нанесли ракетные удары по Львову. Попали в многоэтажное здание. По состоянию на 07:00 погибли 4 человека, травмированы - 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали - 64.

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