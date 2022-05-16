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Энергетика
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Израиль увеличит добычу газа, чтобы выйти на рынок Европы

Израиль увеличит добычу газа, чтобы выйти на рынок Европы
Израиль начал увеличивать добычу природного газа на шельфе

Израиль начал увеличивать добычу природного газа на шельфе. Власти страны намерены заключить соглашение о поставках с Европой в ближайшие месяцы и стать поставщиком газа в страны ЕС.

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Об этом сообщает Reuters.

По словам представителей Министерства энергетики, в ближайшие несколько лет страна увеличит добычу газа с 20 млрд кубометров до примерно 40 млрд кубометров. Для этого будут запускаться новые месторождения.

На данный момент Израиль поставляет газ на свой собственный рынок и через местную сеть трубопроводов экспортирует в соседние Египет и Иорданию.

Большая часть дополнительного газа предназначена для Европы. Тем не менее, в правительстве считают, что смогут в ближайшее время выйти на европейский рынок и реализовывать свой газ там.

"Мы надеемся создать относительно быстрый рабочий процесс и уже летом достичь соглашения", — сказал Лиор Шилат, генеральный директор министерства энергетики Израиля.

Чиновник совершил визит на буровое судно в Карише, газовом месторождении около 90 км от побережья Израиля, которое недавно обнаружила лондонская компания.Этот источник газа должен быть введен в эксплуатацию в конце этого года.

В случае успешной добычи газа в Израиле прогнозируют выйти на достаточный объем производства, чтобы заключать сделки с европейскими странами.

"Вначале это будут небольшие объемы, и постепенно, по мере роста производственных и доставочных мощностей они будут увеличиваться", — сказал Шиллат.

По его словам, подобные соглашения обычно сначала достигаются между правительствами, а затем сделки заключаются в частном секторе. Согласно прогнозам, Израиль сможет продавать газ европейским странам не раньше 2024 года.

Власти Израиля отметили, что выбор маршрута поставок является сложной задачей. Одним из вариантов может быть экспорт в Европу через Египетские заводы, а затем транспортировка на север по трубопроводам.

Напомним, Европейский союз из-за войны России против Украины хочет прекратить поставки газа из РФ, которые составляют около 40% голубого топлива. 

При этом Россия с помощью своих дипломатов пытается помешать Евросоюзу найти альтернативные источники газа.

Автор:
Светлана Манько