Израиль увеличит добычу газа, чтобы выйти на рынок Европы

Израиль начал увеличивать добычу природного газа на шельфе. Власти страны намерены заключить соглашение о поставках с Европой в ближайшие месяцы и стать поставщиком газа в страны ЕС.

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Об этом сообщает Reuters.

По словам представителей Министерства энергетики, в ближайшие несколько лет страна увеличит добычу газа с 20 млрд кубометров до примерно 40 млрд кубометров. Для этого будут запускаться новые месторождения.

На данный момент Израиль поставляет газ на свой собственный рынок и через местную сеть трубопроводов экспортирует в соседние Египет и Иорданию.

Большая часть дополнительного газа предназначена для Европы. Тем не менее, в правительстве считают, что смогут в ближайшее время выйти на европейский рынок и реализовывать свой газ там.

"Мы надеемся создать относительно быстрый рабочий процесс и уже летом достичь соглашения", — сказал Лиор Шилат, генеральный директор министерства энергетики Израиля.

Чиновник совершил визит на буровое судно в Карише, газовом месторождении около 90 км от побережья Израиля, которое недавно обнаружила лондонская компания.Этот источник газа должен быть введен в эксплуатацию в конце этого года.

В случае успешной добычи газа в Израиле прогнозируют выйти на достаточный объем производства, чтобы заключать сделки с европейскими странами.

"Вначале это будут небольшие объемы, и постепенно, по мере роста производственных и доставочных мощностей они будут увеличиваться", — сказал Шиллат.

По его словам, подобные соглашения обычно сначала достигаются между правительствами, а затем сделки заключаются в частном секторе. Согласно прогнозам, Израиль сможет продавать газ европейским странам не раньше 2024 года.

Власти Израиля отметили, что выбор маршрута поставок является сложной задачей. Одним из вариантов может быть экспорт в Европу через Египетские заводы, а затем транспортировка на север по трубопроводам.

Напомним, Европейский союз из-за войны России против Украины хочет прекратить поставки газа из РФ, которые составляют около 40% голубого топлива.

При этом Россия с помощью своих дипломатов пытается помешать Евросоюзу найти альтернативные источники газа.