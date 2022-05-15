ЕС может ввести предельную цену на газ в случае перебоев с его поставками, - Bloomberg

Еврокомиссия рассматривает возможность введения предельных цен на газ, в том случае если будут перебои с его поставками из России. Об этом пишет Bloomberg.

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"Европейская комиссия разрабатывает меры вмешательства на рынке энергоносителей в рамках пакета мер по замещению импорта российского газа после вторжения в Украину. Согласно проекту документа, с которым ознакомился Bloomberg, он должен рекомендовать согласовать общие принципы для подготовки к более масштабным сбоям и чрезвычайной ситуации в регионе или в масштабах всего ЕС, когда рынки газа больше не могут соответствовать спросу и предложению", — пишет издание.

Обеспокоенность по поводу поставок газа давит на европейские энергетические рынки, поскольку Москва отвечает на санкции ЕС собственными ограничениями в отношении некоторых газовых компаний в регионе. Неопределенность в отношении того, как импортеры из ЕС должны платить за российский газ, чтобы избежать нарушения санкций, также была проблемой в течение нескольких недель.

Введение максимальной регулируемой цены в чрезвычайной ситуации будет временной мерой, а рыночная цена должна использоваться как можно дольше, говорится в проекте комиссии. Документ еще может измениться до принятия, намеченного на 18 мая.

По информации Bloomberg, Еврокомиссия также намерена разрешить правительствам разных стран вводить краткосрочные меры по защите потребителей и компаний от высоких цен на энергоносители. Такие меры включают:

Разрешение правительствам расширять регулирование розничных цен на природный газ;

Экстренную поддержку ликвидности для трейдеров сырьевых товаров, столкнувшихся с требованиями высокой маржи в результате значительной волатильности рынка;

Пересмотр ограничений, применяемых к краткосрочной волатильности во внутренних торговых правилах европейских газовых бирж.

Предполагается, что все эти меры будут временными и они не будут применяться после июня 2023 года.

Напомним, ранее "Газпром" написал своим европейским клиентам письма, в которых заверил их в том, что они якобы "могут продолжать платить за газ рублями, не нарушая санкции".

При этом Россия с помощью своих дипломатов пытается помешать Евросоюзу найти альтернативные источники газа.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.