- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
ЕС может ввести предельную цену на газ в случае перебоев с его поставками, - Bloomberg
Еврокомиссия рассматривает возможность введения предельных цен на газ, в том случае если будут перебои с его поставками из России. Об этом пишет Bloomberg.
"Европейская комиссия разрабатывает меры вмешательства на рынке энергоносителей в рамках пакета мер по замещению импорта российского газа после вторжения в Украину. Согласно проекту документа, с которым ознакомился Bloomberg, он должен рекомендовать согласовать общие принципы для подготовки к более масштабным сбоям и чрезвычайной ситуации в регионе или в масштабах всего ЕС, когда рынки газа больше не могут соответствовать спросу и предложению", — пишет издание.
Обеспокоенность по поводу поставок газа давит на европейские энергетические рынки, поскольку Москва отвечает на санкции ЕС собственными ограничениями в отношении некоторых газовых компаний в регионе. Неопределенность в отношении того, как импортеры из ЕС должны платить за российский газ, чтобы избежать нарушения санкций, также была проблемой в течение нескольких недель.
Введение максимальной регулируемой цены в чрезвычайной ситуации будет временной мерой, а рыночная цена должна использоваться как можно дольше, говорится в проекте комиссии. Документ еще может измениться до принятия, намеченного на 18 мая.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации Bloomberg, Еврокомиссия также намерена разрешить правительствам разных стран вводить краткосрочные меры по защите потребителей и компаний от высоких цен на энергоносители. Такие меры включают:
- Разрешение правительствам расширять регулирование розничных цен на природный газ;
- Экстренную поддержку ликвидности для трейдеров сырьевых товаров, столкнувшихся с требованиями высокой маржи в результате значительной волатильности рынка;
- Пересмотр ограничений, применяемых к краткосрочной волатильности во внутренних торговых правилах европейских газовых бирж.
Предполагается, что все эти меры будут временными и они не будут применяться после июня 2023 года.
Напомним, ранее "Газпром" написал своим европейским клиентам письма, в которых заверил их в том, что они якобы "могут продолжать платить за газ рублями, не нарушая санкции".
При этом Россия с помощью своих дипломатов пытается помешать Евросоюзу найти альтернативные источники газа.
Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.
Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.