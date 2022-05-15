ЄС може запровадити граничну ціну на газ у разі перебоїв із його постачанням, - Bloomberg

Єврокомісія розглядає можливість запровадження граничних цін на газ, якщо будуть перебої з його поставками з Росії. Про це пише Bloomberg.

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"Європейська комісія розробляє заходи втручання на ринку енергоносіїв у рамках пакету заходів щодо заміщення імпорту російського газу після вторгнення в Україну. Відповідно до проекту документа, з яким ознайомився Bloomberg, він має рекомендувати узгодити загальні принципи для підготовки до більш масштабних збоїв та надзвичайної ситуації в регіоні або у масштабах усього ЄС, коли ринки газу більше не можуть відповідати попиту та пропозиції», — пише видання.

Занепокоєння щодо постачання газу тисне на європейські енергетичні ринки, оскільки Москва відповідає на санкції ЄС власними обмеженнями щодо деяких газових компаній у регіоні. Невизначеність щодо того, як імпортери з ЄС мають платити за російський газ, щоб уникнути порушення санкцій, також була проблемою протягом кількох тижнів.

Запровадження максимальної регульованої ціни у надзвичайній ситуації буде тимчасовим заходом, а ринкова ціна має використовуватися якнайдовше, йдеться у проекті комісії. Документ ще може змінитися до ухвалення, наміченого на 18 травня.

За інформацією Bloomberg, Єврокомісія також має намір дозволити урядам різних країн запроваджувати короткострокові заходи щодо захисту споживачів та компаній від високих цін на енергоносії. Такі заходи включають:

Дозвіл урядам розширювати регулювання роздрібних цін на природний газ;

Екстрену підтримку ліквідності для трейдерів сировинних товарів, що зіткнулися з вимогами високої маржі через значну волатильність ринку;

Перегляд обмежень, які застосовуються до короткострокової волатильності у внутрішніх торгових правилах європейських газових бірж.

Передбачається, що всі ці заходи будуть тимчасовими і вони не будуть застосовуватись після червня 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Газпром" написав своїм європейським клієнтам листи, в яких запевнив їх у тому, що вони нібито "можуть продовжувати платити за газ карбованцями, не порушуючи санкції".

При цьому Росія за допомогою своїх дипломатів намагається завадити Євросоюзу знайти альтернативні джерела газу.

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.