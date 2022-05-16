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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Ізраїль збільшить видобуток газу, щоб вийти на ринок Європи

Ізраїль збільшить видобуток газу, щоб вийти на ринок Європи

Ізраїль почав збільшувати видобуток природного газу на шельфі. Влада країни має намір укласти угоду про постачання з Європою в найближчі місяці і стати постачальником газу до країн ЄС.

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Про це повідомляє Reuters.

За словами представників Міністерства енергетики, у найближчі кілька років країна збільшить видобуток газу з 20 млрд. кубометрів до приблизно 40 млрд. кубометрів. Для цього запускатимуться нові родовища.

На даний момент Ізраїль постачає газ на свій власний ринок і через місцеву мережу трубопроводів експортує до Єгипту та Йорданії.

Більшість додаткового газу призначена для Європи. Проте в уряді вважають, що зможуть найближчим часом вийти на європейський ринок та реалізовувати свій газ там.

"Ми сподіваємося створити відносно швидкий робочий процес і вже влітку досягти угоди", - сказав Ліор Шилат, генеральний директор міністерства енергетики Ізраїлю.

Чиновник здійснив візит на бурове судно в Каріші, газовому родовищі близько 90 км від узбережжя Ізраїлю, яке нещодавно виявила лондонська компанія. Це джерело газу має бути введено в експлуатацію наприкінці цього року.

У разі успішного видобутку газу в Ізраїлі прогнозують вийти на достатній обсяг виробництва, щоб укласти угоди з європейськими країнами.

"Спочатку це будуть невеликі обсяги, і поступово, у міру зростання виробничих та доставкових потужностей вони збільшуватимуться", - сказав Шиллат.

За його словами, подібні угоди зазвичай спочатку досягаються між урядами, а потім угоди укладаються у приватному секторі. Згідно із прогнозами, Ізраїль зможе продавати газ європейським країнам не раніше 2024 року.

Влада Ізраїлю відзначила, що вибір маршруту поставок є складним завданням. Одним із варіантів може бути експорт до Європи через Єгипетські заводи, а потім транспортування на північ трубопроводами.

Нагадаємо, Європейський союз через війну Росії проти України хоче припинити постачання газу з РФ, які становлять близько 40% блакитного палива.

При цьому Росія, за допомогою своїх дипломатів, намагається завадити Євросоюзу знайти альтернативні джерела газу.

Автор:
Світлана Манько