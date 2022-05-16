Ізраїль збільшить видобуток газу, щоб вийти на ринок Європи

Ізраїль почав збільшувати видобуток природного газу на шельфі. Влада країни має намір укласти угоду про постачання з Європою в найближчі місяці і стати постачальником газу до країн ЄС.

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Про це повідомляє Reuters.

За словами представників Міністерства енергетики, у найближчі кілька років країна збільшить видобуток газу з 20 млрд. кубометрів до приблизно 40 млрд. кубометрів. Для цього запускатимуться нові родовища.

На даний момент Ізраїль постачає газ на свій власний ринок і через місцеву мережу трубопроводів експортує до Єгипту та Йорданії.

Більшість додаткового газу призначена для Європи. Проте в уряді вважають, що зможуть найближчим часом вийти на європейський ринок та реалізовувати свій газ там.

"Ми сподіваємося створити відносно швидкий робочий процес і вже влітку досягти угоди", - сказав Ліор Шилат, генеральний директор міністерства енергетики Ізраїлю.

Чиновник здійснив візит на бурове судно в Каріші, газовому родовищі близько 90 км від узбережжя Ізраїлю, яке нещодавно виявила лондонська компанія. Це джерело газу має бути введено в експлуатацію наприкінці цього року.

У разі успішного видобутку газу в Ізраїлі прогнозують вийти на достатній обсяг виробництва, щоб укласти угоди з європейськими країнами.

"Спочатку це будуть невеликі обсяги, і поступово, у міру зростання виробничих та доставкових потужностей вони збільшуватимуться", - сказав Шиллат.

За його словами, подібні угоди зазвичай спочатку досягаються між урядами, а потім угоди укладаються у приватному секторі. Згідно із прогнозами, Ізраїль зможе продавати газ європейським країнам не раніше 2024 року.

Влада Ізраїлю відзначила, що вибір маршруту поставок є складним завданням. Одним із варіантів може бути експорт до Європи через Єгипетські заводи, а потім транспортування на північ трубопроводами.

Нагадаємо, Європейський союз через війну Росії проти України хоче припинити постачання газу з РФ, які становлять близько 40% блакитного палива.

При цьому Росія, за допомогою своїх дипломатів, намагається завадити Євросоюзу знайти альтернативні джерела газу.