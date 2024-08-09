Конкретных предложений по транзиту через Украину азербайджанского газа нет, — Галущенко

Конкретных предложений по возможному транзиту азербайджанского газа через Украину по окончании контракта с РФ пока нет, но вполне вероятно, что они могут появиться.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет Интерфакс-Украина.

Конкретного предложения нет

"На сегодняшний день конкретного предложения по контракту на транзит азербайджанского газа нет. Я всегда говорю, что нужно иметь на столе конкретный документ. Когда возможные инициативы перейдут в практические предложения – тогда будем говорить", – отметил Галущенко.

Он подчеркнул, что Азербайджан очень заинтересован в экспорте газа в Европу.

"Посмотрите, насколько они увеличили его сегодня. Не буду озвучивать какие-то их цифры, но они существенно планируют увеличить поставки в Европу. И у них очень серьезный ресурс для этого", — подчеркнул Галущенко.

Министр в очередной раз заметил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа.

"О России мы уже сказали, что не планируем продлевать контракт. Вспомните и заявление еврокомиссара по энергетике ЕС Кадри Симсон, которая сказала, что Европа не рассматривает продление контракта и не будет просить Украину это делать", — прокомментировал Галущенко.

Азербайджан рассматривает возможность транзита природного газа через Украину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце июля отметил, что Азербайджан находится в процессе переговоров с РФ о возможности продления транзита природного газа через Украину.

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев несколькими днями позже отметил, что ЕС и Украина ищут пути обеспечения устойчивых поставок газа в Европу после прекращения украинско-российского транзитного контракта в 2024 году, одной из них может стать поставка азербайджанского газа.

Чернышев подчеркнул, что уже неоднократно заявлял о заинтересованности группы "Нефтегаз" в продолжении работы украинской ГТС, но при условии, что "это не будет работа с "Газпромом".

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет желания продлевать газовый контракт с РФ, потому что не хочет, чтобы она зарабатывала здесь деньги.

Глава государства отметил, что соглашение о замене российского газа азербайджанским является "одним из обсуждаемых сейчас предложений". По словам Зеленского, "сейчас этим вопросом занимаются чиновники".

Заметим, добыча газа в Азербайджане в 2023 году составила 48 млрд 496,7 млн куб.м (рост на 3,8% по сравнению с 2022 годом). При этом добыча товарного газа составила 36 млрд. 413,8 млн. куб. м (рост на 4,2%).

В 2023 году Азербайджан увеличил экспорт газа по сравнению с 2022 годом на 5,3% – до 23,8 млрд куб.м, поставки в Европу составили 11,8 млрд куб. м (+3,5%).

Контракт с "Газпромом" истекает в 2024 году

Заметим, действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нефтегазом Украины" был заключен в конце 2019 года на период до конца 2024 года. Он предусматривал транзит на условиях "транспортируй или плати" 65 млрд куб. м 2020 г. и 40 млрд куб. м в последующие годы.

Однако в 2022 году ОГТСУ объявил форс-мажор приемки газа для транзита через часть газопроводов через оккупированную в результате российской военной агрессии ГИС "Сохрановка", и в настоящее время обеспечивает прием не более 42,4 млн куб. м в сутки (до 15,5 млрд куб. м в год). "Газпром" не захотел перенаправить транзитные объемы на ГИС "Суджа".

Украина не собирается продлевать контракт на транспортировку российского природного газа в Европу после 2024 года.

Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

Напомним, транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

После начала полномасштабной войны председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что Россия выплатила Украине за транзит газа значительно меньшую сумму, чем предусмотрено обязательствами .