Конкретних пропозицій щодо транзиту через Україну азербайджанського газу немає, - Галущенко

Конкретних пропозицій щодо можливого транзиту азербайджанського газу через Україну після закінчення контракту з РФ поки що немає, але цілком імовірно, що вони можуть з’явитися.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Інтерфакс-Україна.

Конкретної пропозиції немає

"На сьогодні конкретної пропозиції щодо контракту на транзит азербайджанського газу немає. Я завжди кажу, що треба мати на столі конкретний документ. Коли можливі ініціативи перейдуть у практичні пропозиції – тоді будемо говорити", – зазначив Галущенко.

Він підкреслив, що Азербайджан дуже зацікавлений в експорті газу в Європу.

"Подивіться, наскільки вони збільшили його сьогодні. Не буду озвучувати якісь їхні цифри, але вони суттєво планують збільшити постачання в Європу. І вони мають дуже серйозний ресурс для цього", – наголосив Галущенко.

Міністр вкотре зауважив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу.

"Щодо Росії ми вже сказали, що не плануємо продовжувати контракт. Згадайте і заяву єврокомісара з енергетики ЄС Кадрі Сімсон, яка сказала, що Європа не розглядає продовження контракту і не проситиме Україну це робити", - прокоментував Галущенко.

Азербайджан розглядає можливість транзиту природного газу через Україну

Президент Азербайджану Ільхам Алієв наприкінці липня зазначив, що Азербайджан перебуває в процесі переговорів з РФ щодо можливості продовження транзиту природного газу через Україну.

Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов декількома днями пізніше зазначив, що ЄС і Україна шукають шляхи забезпечення стійких постачань газу до Європи після припинення українсько-російського транзитного контракту в 2024 році, одним з них може стати постачання азербайджанського газу.

Чернишов наголосив, що вже неодноразово заявляв про зацікавленість групи "Нафтогаз" у продовженні роботи української ГТС, але за умови, що "це не буде робота з "Газпромом".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має бажання продовжувати газовий контракт з РФ, бо не хоче, щоб вона заробляла тут гроші.

Голова держави зазначив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються. За словами Зеленського, "зараз цим питанням займаються урядовці".

Зауважимо, видобуток газу в Азербайджані в 2023 році становив 48 млрд 496,7 млн куб.м (зростання на 3,8% порівняно з 2022 роком). При цьому видобуток товарного газу становив 36 млрд 413,8 млн куб. м (зростання на 4,2%).

У 2023 році Азербайджан збільшив експорт газу порівняно з 2022 роком на 5,3% - до 23,8 млрд куб.м, постачання до Європи становили 11,8 млрд куб. м (+3,5%).

Контракт з "Газпромом" закінчується у 2024 році

Зауважимо, чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй або плати" 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.

Однак 2022 року ОГТСУ оголосив форс-мажор приймання газу для транзиту через частину газопроводів через окуповану внаслідок російської воєнної агресії ГВС "Сохранівка", і наразі забезпечує приймання не більше ніж 42,4 млн куб. м на добу (до 15,5 млрд куб. м на рік). "Газпром" не захотів перенаправити транзитні обсяги на ГВС "Суджа".

Україна не збирається продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

Нагадаємо, транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Після початку повномасштабної війни голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що Росія виплатила Україні за транзит газу значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями.