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Мощность солнечных частных электростанций превышает 1,5 ГВт: сколько установлено в регионах
Общая мощность солнечных электростанций (СЭС), установленных частными домохозяйствами в Украине, уже превысила 1,5 ГВт. Об этом сообщает консалтинговая компания Expro.
Главы областных администраций обнародовали данные о количестве установленных установок, однако информация об общей мощности установленных установок доступна только для некоторых регионов.
Не были опубликованы данные СЭС частных домохозяйств в Тернопольской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях.
Рейтинг регионов по количеству СЭС в частных домохозяйствах
В регионах растет количество установленных гибридных солнечных электростанций в частных домохозяйствах .
Больше солнечных станций установленных домохозяйствами зафиксировано в Днепропетровской области — 7 тыс. 873, меньше всего в Херсонской области – 300.
· Днепропетровская область – 7873 установки;
· Закарпатская область – 5242 установки общей мощностью 146,7 МВт;
· Киевская область – 5099 установки общей мощностью 125 МВт;
· Ивано-Франковская область – 5047 установок;
· Черновицкая область – 3100 установок;
· Кировоградская область – 3080 установок общей мощностью 87,2 МВт;
· Хмельницкая область – 2947 установок;
· Львовская область – 2722 установки;
· Одесская область – 2679 установок;
· Винницкая область – 2383 установки общей мощностью 61,6 МВт;
· Волынская область – 1500 установок;
· Николаевская область – 1418 установок;
· Черкасская область – 1400 установок;
· Сумская область – 1381 установка;
· Житомирская область – 1358 установок;
· Полтавская область – 1320 установок;
· Ровенская область – 1245 установок;
· Харьковская область – 1087 установок;
· Черниговская область – 588 установок;
· Херсонская область – 500 установок.
Delo.ua сообщало, что в Украине запустили площадку для торговли гарантиями происхождения "зеленой" электроэнергии.
Покупать гарантии сможет как украинский бизнес, так и компании иностранного происхождения, использующие электроэнергию для производства товаров и услуг; равно как и учреждения и даже физические лица, стремящиеся потреблять энергию, производимую именно из альтернативных источников энергии.