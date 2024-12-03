Мощность солнечных частных электростанций превышает 1,5 ГВт: сколько установлено в регионах

Общая мощность солнечных электростанций (СЭС), установленных частными домохозяйствами в Украине, уже превысила 1,5 ГВт. Об этом сообщает консалтинговая компания Expro.

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Главы областных администраций обнародовали данные о количестве установленных установок, однако информация об общей мощности установленных установок доступна только для некоторых регионов.

Не были опубликованы данные СЭС частных домохозяйств в Тернопольской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях.

Рейтинг регионов по количеству СЭС в частных домохозяйствах

В регионах растет количество установленных гибридных солнечных электростанций в частных домохозяйствах .

Больше солнечных станций установленных домохозяйствами зафиксировано в Днепропетровской области — 7 тыс. 873, меньше всего в Херсонской области – 300.

· Днепропетровская область – 7873 установки;

· Закарпатская область – 5242 установки общей мощностью 146,7 МВт;

· Киевская область – 5099 установки общей мощностью 125 МВт;

· Ивано-Франковская область – 5047 установок;

· Черновицкая область – 3100 установок;

· Кировоградская область – 3080 установок общей мощностью 87,2 МВт;

· Хмельницкая область – 2947 установок;

· Львовская область – 2722 установки;

· Одесская область – 2679 установок;

· Винницкая область – 2383 установки общей мощностью 61,6 МВт;

· Волынская область – 1500 установок;

· Николаевская область – 1418 установок;

· Черкасская область – 1400 установок;

· Сумская область – 1381 установка;

· Житомирская область – 1358 установок;

· Полтавская область – 1320 установок;

· Ровенская область – 1245 установок;

· Харьковская область – 1087 установок;

· Черниговская область – 588 установок;

· Херсонская область – 500 установок.

Delo.ua сообщало, что в Украине запустили площадку для торговли гарантиями происхождения "зеленой" электроэнергии.

Покупать гарантии сможет как украинский бизнес, так и компании иностранного происхождения, использующие электроэнергию для производства товаров и услуг; равно как и учреждения и даже физические лица, стремящиеся потреблять энергию, производимую именно из альтернативных источников энергии.