Потужність сонячних приватних електростанцій перевищує 1,5 ГВт: скільки встановлено в регіонах

Загальна потужність сонячних електростанцій (СЕС), встановлених приватними домогосподарствами в Україні, вже перевищила 1,5 ГВт. Про це інформує консалтингова компанія Expro.

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Голови обласних адміністрацій оприлюднили дані щодо кількості встановлених установок, проте інформація про загальну потужність встановлених установок доступна лише для деяких регіонів.

Не були опубліковані дані щодо СЕС приватних домогосподарств у Тернопільській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях.

Рейтинг регіонів за кількістю СЕС приватних домогосподарств

Зазначається, що у регіонах росте кількість встановлених гібридних сонячних електростанцій в приватних домогосподарствах.

Найбільше сонячних станцій встановлених домогосподарствами зафіксовано у Дніпропетровській області – 7 тис. 873, найменше у Херсонській області - 300.

· Дніпропетровська область - 7873 установки;

· Закарпатська область - 5242 установки загальною потужністю 146,7 МВт;

· Київська область - 5099 установки загальною потужністю 125 МВт;

· Івано-Франківська область - 5047 установок;

· Чернівецька область - 3100 установок;

· Кіровоградська область - 3080 установок загальною потужністю 87,2 МВт;

· Хмельницька область - 2947 установок;

· Львівська область - 2722 установки;

· Одеська область - 2679 установок;

· Вінницька область - 2383 установки загальною потужністю 61,6 МВт;

· Волинська область - 1500 установок;

· Миколаївська область - 1418 установок;

· Черкаська область - 1400 установок;

· Сумська область - 1381 установка;

· Житомирська область - 1358 установок;

· Полтавська область - 1320 установок;

· Рівненська область - 1245 установок;

· Харківська область - 1087 установок;

· Чернігівська область - 588 установок;

· Херсонська область - 500 установок.

Delo.ua повідомляло, що в Україні запустили майданчик для торгівлі гарантіями походження "зеленої" електроенергії.

Купувати гарантії зможе як український бізнес, так і компанії іноземного походження, які для виробництва товарів і послуг використовують електроенергію; так само як і установи й навіть фізичні особи, які прагнуть споживати енергію, вироблену саме з альтернативних джерел енергії.