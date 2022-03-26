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Энергетика
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На нефтебазе в аравийской Джидде вспыхнул сильный пожар

На нефтебазе в аравийской Джидде вспыхнул сильный пожар
фото: The Guardian

На нефтебазе в городе Джидда, что в Саудовской Аравии, 25 марта вспыхнул сильный пожар. Об этом пишет The Guardian.

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"Пожар вспыхнул на нефтебазе в Джидде за несколько дней до начала гонки Формулы-1 в этом городе, после нападения йеменских повстанцев-хуситов. Возгорание, которое Саудовская Аравия и ее государственная нефтяная компания Saudi Aramco не сразу признали, произошло на том же складе горючего, который хуситы атаковали в последние дни", — пишет издание.

Саудовская Аравия по-прежнему возглавляет коалицию, сражающуюся с поддерживаемыми Ираном хуситами, захватившими столицу Йемена Сану в сентябре 2014 года. Погибли десятки мирных жителей. При этом хуситы атакуют королевство беспилотниками, ракетами и минометами.

Спутниковый новостной канал "аль-Масира", которым управляют йеменские повстанцы-хуситы, позже заявил, что они атаковали объект Aramco в Джидде, а также другие цели в Эр-Рияде и других местах. 

Государственное телевидение Саудовской Аравии признало атаки в городе Дахран, направленные против резервуаров с водой, в результате чего были повреждены автомобили и дома. По сообщению государственного телевидения, еще одна атака была направлена ​​на электрическую подстанцию ​​в районе юго-западной части Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом.

Напомним, ранее активизация атак хуситов наряду с угрозой российского вторжения в Украину была одной из причин роста цен на нефть на мировом рынке.

Автор:
Степан Крьока