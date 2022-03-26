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Енергетика
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На нафтобазі в арабській Джидді спалахнула сильна пожежа

На нафтобазі в арабській Джидді спалахнула сильна пожежа

На нафтобазі в місті Джидда, що в Саудівській Аравії 25 березня спалахнула сильна пожежа. Про це пише The Guardian.

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"Пожежа спалахнула на нафтобазі в Джидді за кілька днів до початку гонки Формули-1 у цьому місті, після нападу єменських повстанців-хуситів. Займання, яке Саудівська Аравія та її державна нафтова компанія Saudi Aramco не відразу визнали, сталося на тому ж складі пального, який хусити атакували останніми днями", - пише видання.

Саудівська Аравія, як і раніше, очолює коаліцію, яка бореться з підтримуваними Іраном хуситами, які захопили столицю Ємену Сану у вересні 2014 року. Загинули десятки мирних жителів. При цьому хусити атакують королівство безпілотниками, ракетами та мінометами.

Супутниковий канал новин "аль-Масіра", яким керують єменські повстанці-хусіти, пізніше заявив, що вони атакували об'єкт Aramco в Джидді, а також інші цілі в Ер-Ріяді та інших місцях.

Державне телебачення Саудівської Аравії визнало атаки у місті Дахран, спрямовані проти резервуарів з водою, внаслідок яких було пошкоджено автомобілі та будинки. За повідомленням державного телебачення, ще одна атака була спрямована на електричну підстанцію в районі південно-західної частини Саудівської Аравії неподалік кордону з Єменом.

Нагадаємо, раніше активізація атак хуситів поруч із загрозою російського вторгнення в Україну була однією з причин зростання цін на нафту на світовому ринку.

Автор:
Степан Крьока