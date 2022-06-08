"Облэнерго" военного времени. Как в условиях войны работают украинские операторы распределения электроэнергии

Если до войны главной проблемой операторов распределения электроэнергии была устаревшая инфраструктура, то после российского вторжения их доходы резко сократились, а многим из ОСР пришлось регулярно восстанавливать разрушенную в ходе боевых действий инфраструктуру.

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Раньше бизнес операторов распределения электроэнергии воспринимался довольно украинским обществом неоднозначно. С одной стороны "облэнерго" - естественная монополия от услуг которой невозможно отказаться, с другой - украинские энергосети были построены еще в 60-70-е годы прошлого века, и по состоянию на конец прошлого года их износ составлял 50% и более. Из-за этого до войны показатель средней продолжительности отключения каждого потребителя за год составляет 700 минут (в сельской местности Черниговской области он мог достигать 2000 минут) Для примера в Германии этот показатель составлял 17 минут, а в Польше - 180 минут.

Для решения этой проблемы правительство ввело с 1 января 2021 года RAB-стимулирование, которое должно было стимулировать собственников ОСР увеличивать инвестиции в энергетическую инфраструктуру.

После начала боевых действий, промышленность во многих регионах остановилась, население потеряло работу, а у ОСР существенно снизились доходы. В некоторых областях из-за войны инфраструктура была разрушена и ее приходилось регулярно восстанавливать, для чего нужны ресурсы, который у ОСР сейчас немного.

К тому же государство возложило спецобязательства на поставщиков услуг населению, и пока не может в полной мере с ними за это рассчитаться. Из-за чего на рынке образовался долг в несколько миллиардов гривен.

Delo.ua решило разобраться как работают операторы систем распределения в военное время, за счет чего они экономят и какое будущее ждет инвестиционные программы по обновлению украинских электросетей.

Ситуация отличается в зависимости от региона, но проблемы есть везде

Из-за войны с проблемами столкнулась и компания "ДТЭК Сети", которая управляет облэнерго в ряде областей. В первую очередь трудности связаны со снижением потребления электроэнергии, которое приводит к снижению поступлений средств за распределение электричества.

Так в мае 2022 по сравнению с маем 2021 потребление электроэнергии в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, а также в Киеве снизилось в среднем на 37%.

Самый низкий уровень потребления электричества в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои и, соответственно, остановилась работа значительной части предприятий, а также существенно сократилось потребление электричества населением. В настоящее время уровень потребления здесь составляет всего 23% по сравнению с маем 2021 года. При этом в Одесской и Днепропетровской областях, где ситуация более стабильная, потребление снизилось на 24% и 35% соответственно.

В Киевской области потребление электроэнергии частично восстановилось, когда оккупанты ушли, люди начали возвращаться, а предприятия возобновили работу.

Также в ДТЭК отмечают и снижение уровня оплаты за распределение электроэнергии от клиентов и поставщиков.

"В настоящее время уровень платежей клиентов за предоставленные услуги по распределению не превышает 85%, тогда как в 2021 году в этот же период уровень оплаты был на уровне 100%. Однако ситуация не однородна и отличается в регионах, где проходили или проходят боевые действия и в регионах, где относительно спокойно. Так, в Одесской и Днепропетровской области уровень оплаты клиентов приближается к 90%. В Киеве этот показатель равняется 85%. В Киевской области, на территории, где проходили боевые действия и в Донецкой области, уровень оплаты около 45%, но именно в этих регионах сейчас есть наибольшая потребность в средствах для восстановления сетей после боевых действий", — отметили в пресс-службе ДТЭК.

Денег хватает только на зарплату и налоги

По словам исполняющего обязанности генерального директора "Николаевоблэнерго" Вадима Данилкова, уровень оплаты потребителей перед компанией по состоянию на 1 мая составил 62%.

Данилков отмечает, в марте потребители Николаевской области смогли в целом рассчитаться с компанией почти в полном объеме - по сравнению с мартом 2021 года – на 97%. Однако уже в апреле, против аналогичного периода 2021 года – этот показатель снизился до 80%. Учитывая эскалацию ситуации в регионе, боевые действия на территории области, эвакуацию населения, можно сказать, что в мае уровень расчетов снизится еще больше.

Также два филиала "Николаевоблэнерго" расположены в районах, где ведутся активные боевые действия.

"Расчеты здесь ниже и составляют 57% от показателя более спокойных территорий. Также есть филиал в районе, который находится во временной оккупации, и с марта находится в обесточенном состоянии. Ни провести ремонтные работы, ни зафиксировать объемы потребленной электроэнергии там просто невозможно", — говорит Данилков.

С начала войны компания столкнулась с нехваткой средств. Объемы распределения электричества по сравнению с прошлым годом сократились на 45%, а также снизилась платежеспособность потребителей. При этом цены на топливо, материалы, и оборудование постоянно растут. Это повлияло и на реализацию программы по ремонту и развитию собственных электрических сетей.

Кроме того растут расходы из-за необходимости восстанавливать разрушенную инфраструктуру. По состоянию на 27 мая 2022 года "Николаевоблэнерго" в результате военной агрессии получило ущерб на минимум 351 млн грн (эти ориентировочные подсчеты, не включающие данные с временно оккупированных территорий и тех, где ведутся активные боевые действия). Для сравнения, на весь 2022 год Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила инвестиционную программу для "Николаевоблэнерго" в сумме 280 млн грн.

"На сегодняшний день средств, которые нам поступают, хватает только на заработную плату, налоги, и только часть расходных материалов для ремонтов после обстрелов. На реализацию инвестиционной программы не остается ни копейки! Даже если бы уровень оплат за распределение был на уровне 100%, этих средств на развитие сетей все равно не было бы – как уже было указано выше, уровень полезного отпуска снизился на 45%. А это значит, что когда ракета попала в трансформатор – средств на его замену у нас нет", - рассказывает руководитель "Николаевоблэнерго"

Компания была вынуждена приостановить все инвестиционные проекты и существенно сократить плановые эксплуатационные работы, направив все усилия на восстановление разрушенных сетей и подстанций, обеспечивающих поставку электричества инфраструктурных объектов, населения и предприятий региона.

С нехваткой средств столкнулась и государственная "Хмельницкоблэнерго", которая работает в относительно мирном регионе. Поставки электроэнергии в среднем в марте-апреле 2022 в регионе снизились в среднем на 10%. Уровень оплат, в отличие от почти 100% в мирное время, тоже просел – в марте составил 95%, в апреле – 90%.

Однако здесь источником проблем для облэнерго стал поставщик универсальных услуг ООО "Хмельницкэнергосбыт". Государство возложило на энергосбыт общественные обязательства и пока не компенсировало потери от этого. В результате у "Хмельницкэнергосбыта" сформировался долг перед Хмельницкоблэнерго в размере 238 млн грн.

"В силу этих причин средств хватает только на заработную плату сотрудникам, налоги в бюджет, кабели и оборудование для аварийных замен, логистику. Ни о каких инвестициях речь пока, к сожалению, не идет. Экономим средства даже на закупках материалов на текущие или аварийные ремонты", — рассказывает глава "Хмельницкоблэнерго" Олег Козачук.

Долг в миллиарды гривен

По словам гендиректора "Волыньоблэнерго" Сергея Севидова низкий уровень расчетов стал ключевой проблемой для всей отрасли. Хотя предприятия Волынской области и стараются выполнять свои обязательства, уровень расчетов существенно снизился. К примеру К примеру, в апреле было оплачено только 80 процентов от стоимости распределенной электроэнергии.

Севидов также отмечает, что в настоящее время из-за невыполнения финансовых обязательств со стороны государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед поставщиками универсальной услуги сумма общей задолженности на рынке достигла уже нескольких миллиардов гривен. В свою очередь это отражается и на облэнерго, которые получает средства за распределение электроэнергии от ПУУ. "Волыньоблэнерго" покрывается дефицит средств привлечением кредитов и оптимизацией расходов.

"После вынужденного перерыва у компании возобновили капитальные, текущие ремонты и техническое обслуживание. Сейчас компания прилагает усилия для того, чтобы работы происходили в соответствии с поставленными планами на 2022 год. Как и в мирное время, в "Волыньоблэнерго" проводят осмотры объектов энергетики, ликвидируют аварийные обесточивания, выполняют требования инвестпрограммы по установке смарт-счетчиков и осуществляют контрольные снятия показов", - говорит Севидов.

В свою очередь глава "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук отмечает, что в мае по сравнению с апрелем и мартом ситуация несколько улучшилась из-за возобновления работы малого бизнеса. Хотя в целом ситуация остается очень сложной. Так, в мае 2022 года поступление средств за распределение электричества снизились на 39,5% по сравнению с маем прошлого года.

"Конечно, что в этих условиях у нас нет возможности реализовать инвестиционную программу и развивать сети. Главный приоритет "Черкассыоблэнерго" сейчас – поддержание бесперебойного питания объектов критической инфраструктуры, предприятий, домов жителей Черкасской области", — говорит Самчук.