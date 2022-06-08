"Обленерго" воєнного часу. Як за умов війни працюють українські оператори розподілу електроенергії

Якщо до війни головною проблемою операторів розподілу електроенергії була застаріла інфраструктура, то після російського вторгнення їх доходи різко скоротилися, а багатьом із ЗРР довелося регулярно відновлювати зруйновану під час бойових дій інфраструктуру.

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Раніше бізнес-операторів розподілу електроенергії сприймався українським суспільством неоднозначно. З одного боку "обленерго" - природна монополія від послуг якої неможливо відмовитися, з іншого - українські енергомережі були побудовані ще в 60-70-ті роки минулого століття, і станом на кінець минулого року їхнє зношування становило 50% і більше. Через це до війни показник середньої тривалості відключення кожного споживача за рік становить 700 хвилин (у сільській місцевості Чернігівської області він міг досягати 2000 хвилин). Наприклад, у Німеччині цей показник становив 17 хвилин, а в Польщі – 180 хвилин.

Для вирішення цієї проблеми уряд запровадив з 1 січня 2021 року RAB-стимулювання, яке мало стимулювати власників ОСР збільшувати інвестиції в енергетичну інфраструктуру.

Після початку бойових дій, промисловість у багатьох регіонах зупинилася, населення втратило роботу, а ОСР істотно знизилися доходи. У деяких областях через війну інфраструктура була зруйнована і її доводилося регулярно відновлювати, для чого потрібні ресурси, які в ОСР зараз небагато.

До того ж, держава поклала спецзобов'язання на постачальників послуг населенню, і поки що не може повною мірою з ними за це розрахуватися. Через що на ринку утворився борг у кілька мільярдів гривень.

Delo.ua вирішило розібратися як працюють оператори систем розподілу у воєнний час, за рахунок чого вони економлять і яке майбутнє чекає на інвестиційні програми з оновлення українських електромереж.

Ситуація відрізняється залежно від регіону, але проблеми є скрізь

Через війну з проблемами зіткнулася і компанія "ДТЕК Мережі", яка керує обленерго у низці областей. Насамперед труднощі пов'язані зі зниженням споживання електроенергії, що призводить до зниження надходжень коштів за розподіл електрики.

Так у травні 2022 року порівняно з травнем 2021 року споживання електроенергії у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, а також у Києві знизилося в середньому на 37%.

Найнижчий рівень споживання електрики в Донецькій області, де тривають запеклі бої та, відповідно, зупинилася робота значної частини підприємств, а також суттєво скоротилося споживання електрики населенням. Нині рівень споживання тут становить лише 23% порівняно із травнем 2021 року. При цьому в Одеській та Дніпропетровській областях, де ситуація стабільніша, споживання знизилося на 24% та 35% відповідно.

На Київщині споживання електроенергії частково відновилося, коли окупанти пішли, люди почали повертатися, а підприємства відновили роботу.

Також у ДПЕК відзначають і зниження рівня оплати за розподіл електроенергії від клієнтів та постачальників.

"В даний час рівень платежів клієнтів за надані послуги з розподілу не перевищує 85%, тоді як у 2021 році в цей же період рівень оплати був на рівні 100%. Проте ситуація не однорідна та відрізняється у регіонах, де проходили або проходять бойові дії та у регіонах, де відносно спокійно.Так, в Одеській та Дніпропетровській області рівень оплати клієнтів наближається до 90%.У Києві цей показник дорівнює 85%.У Київській області, на території, де проходили бойові дії та в Донецькій області, рівень оплати близько 45% %, але саме у цих регіонах зараз є найбільша потреба у засобах для відновлення мереж після бойових дій", - зазначили у прес-службі ДПЕК.

Грошей вистачає лише на зарплату та податки

За словами виконувача обов'язків генерального директора "Миколаївобленерго" Вадима Данилкова, рівень оплати споживачів перед компанією станом на 1 травня склав 62%.

Данилков зазначає, що у березні споживачі Миколаївської області змогли загалом розрахуватися з компанією майже в повному обсязі - порівняно з березнем 2021 року – на 97%. Проте вже у квітні проти аналогічного періоду 2021 року цей показник знизився до 80%. Враховуючи ескалацію ситуації в регіоні, бойові дії на території області, евакуацію населення можна сказати, що у травні рівень розрахунків знизиться ще більше.

Також дві філії "Миколаївобленерго" розташовані в районах, де ведуться активні бойові дії.

"Розрахунки тут нижчі і становлять 57% від показника спокійніших територій. Також є філія в районі, яка знаходиться у тимчасовій окупації, і з березня перебуває у знеструмленому стані. Ні провести ремонтні роботи, ні зафіксувати обсяги спожитої електроенергії там просто неможливо", — каже Данилков.

З початку війни компанія зіштовхнулася з нестачею коштів. Обсяги розподілу електрики порівняно з минулим роком скоротилися на 45%, а також зменшилася платоспроможність споживачів. При цьому ціни на паливо, матеріали та обладнання постійно зростають. Це вплинуло і на реалізацію програми з ремонту та розвитку власних електричних мереж.

Крім того, зростають витрати через необхідність відновлювати зруйновану інфраструктуру. Станом на 27 травня 2022 року "Миколаївобленерго" внаслідок військової агресії зазнало збитків на мінімум 351 млн грн (ці орієнтовні підрахунки, що не включають дані з тимчасово окупованих територій та тих, де ведуться активні бойові дії). Для порівняння, на весь 2022 рік Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила інвестиційну програму для "Миколаївобленерго" у сумі 280 млн грн.

"На сьогоднішній день коштів, які нам надходять, вистачає лише на заробітну плату, податки, і лише частина витратних матеріалів для ремонтів після обстрілів. На реалізацію інвестиційної програми не залишається ні копійки! Навіть якби рівень оплат за розподіл був на рівні 100%, цих коштів на розвиток мереж все одно не було б – як уже було зазначено вище, рівень корисної відпустки знизився на 45%. "

Компанія була змушена призупинити всі інвестиційні проекти та суттєво скоротити планові експлуатаційні роботи, спрямувавши всі зусилля на відновлення зруйнованих мереж та підстанцій, що забезпечують постачання електрики інфраструктурних об'єктів, населення та підприємств регіону.

З нестачею коштів зіткнулася і державна "Хмельницькобленерго", яка працює у відносно мирному регіоні. Постачання електроенергії в середньому в березні-квітні 2022 року в регіоні знизилися в середньому на 10%. Рівень оплат, на відміну майже від 100% у мирний час, теж просів – у березні становив 95%, у квітні – 90%.

Проте, тут джерелом проблем для обленерго став постачальник універсальних послуг ТОВ "Хмельницькенергозбут". Держава поклала на енергозбут громадські зобов'язання і поки що не компенсувала втрати від цього. В результаті у "Хмельницькенергозбуту" сформувався борг перед Хмельницькобленерго у розмірі 238 млн. грн.

"У силу цих причин коштів вистачає лише на заробітну плату працівникам, податки до бюджету, кабелі та обладнання для аварійних замін, логістику. Про жодні інвестиції поки що, на жаль, не йдеться. Економимо кошти навіть на закупівлі матеріалів на поточні або аварійні ремонти ", - розповідає голова "Хмельницькобленерго" Олег Козачук.

Борг у мільярди гривень

За словами гендиректора "Волиньобленерго" Сергія Севідова, низький рівень розрахунків став ключовою проблемою для всієї галузі. Хоча підприємства Волинської області намагаються виконувати свої зобов'язання, рівень розрахунків суттєво знизився. Наприклад, у квітні було оплачено лише 80 відсотків вартості розподіленої електроенергії.

Севідов також зазначає, що наразі через невиконання фінансових зобов'язань з боку державного підприємства "Гарантований покупець" перед постачальниками універсальної послуги сума загальної заборгованості на ринку сягнула вже кількох мільярдів гривень. У свою чергу, це відбивається і на обленерго, які отримує кошти за розподіл електроенергії від ПУУ. "Волиньобленерго" покривається дефіцит коштів залученням кредитів та оптимізацією витрат.

"Після вимушеної перерви у компанії відновили капітальні, поточні ремонти та технічне обслуговування. Наразі компанія докладає зусиль для того, щоб роботи відбувалися відповідно до поставлених планів на 2022 рік. Як і у мирний час, у "Волиньобленерго" проводять огляди об'єктів енергетики, ліквідують аварійні знеструмлення, виконують вимоги інвестпрограми щодо встановлення смарт-лічильників та здійснюють контрольні зняття показів", - каже Севідов.

У свою чергу голова "Черкасиобленерго" Олег Самчук зазначає, що у травні порівняно з квітнем та березнем ситуація дещо покращилася через поновлення роботи малого бізнесу. Хоча загалом ситуація залишається дуже складною. Так, у травні 2022 року надходження коштів за розподіл електрики знизилися на 39,5% порівняно із травнем минулого року.

"Звичайно, що в цих умовах ми не маємо можливості реалізувати інвестиційну програму та розвивати мережі. Головний пріоритет "Черкасиобленерго" зараз – підтримка безперебійного харчування об'єктів критичної інфраструктури, підприємств, будинків мешканців Черкаської області", - говорить Самчук.