Ослабление гривны против падения цен на нефть: что украинцы увидят на стелах АЗС

На рынке топлива два ключевых фактора ценообразования вошли в противоречие: цены на нефть и курс национальной валюты. С одной стороны, нефть достигла годового минимума в $82,12 за баррель, с другой – официальный курс доллара впервые превысил 40 грн . Эксперты и участники рынка считают, что на этой неделе эти два фактора стабилизируют оптовые рынки дизтоплива бензина и автогаза.

На прошлой неделе инвесторы начали опасаться, что ФРС будет сдерживать высокие процентные ставки в течение длительного периода, что ограничит спрос на топливо. На последнем заседании ФРС 22 мая некоторые чиновники продемонстрировали сомнение, что процентные ставки достаточно высоки для сдерживания устойчивой инфляции в США. Но глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что дальнейшее поднятие ставок маловероятно.

По состоянию на вечер пятницы 24 мая по сравнению с 23 мая цена на нефть эталонной марки Brent выросла на 0,93% или на 0,76 доллара за баррель до 82,12 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала 1,11% или на $0,85 за баррель до $77,72 за баррель. Но за прошедшую неделю Brent подешевела на 2,1%, а WTI на 2,8%.

Картель ОПЕК и его союзники 2 июня проведут онлайн-встречу, чтобы рассмотреть свою производственную политику. Ожидается, что по результатам этой встречи квоты по добыче будут увеличены, поскольку нефтяные цены находятся в длительном нисходящем тренде.

На АЗС дизель продолжает дешеветь, а цены на бензин приближаются к историческому максимуму

По данным консалтингового агентства "Нафторынок" оптовая цена на дизтопливо за прошедшую неделю почти не изменилась. По состоянию на 24 мая, по сравнению с 17 мая, средняя цена выросла на 0,01 грн/л до 43,13 грн/л. Хотя во второй половине недели цена дизтоплива в опте начала снижаться.

Котировки дизтоплива в Европе на прошлой неделе снижались. Спотовая цена ДТ по северо-западным базисам отгрузки снизилась на 1,9-2,2% или на $15-17/тонна, а в портах Средиземного моря - на 1,7-1,8% или на $13-14/тонна до $742-759/тонна 23 мая по сравнению с 22 мая.

Предложения дизтоплива на внутреннем рынке начинались от 40,60 грн/л в украинских портах, с отгрузкой на выходных или с начала следующей недели – от 40,40 грн/л. Альтернативные предложения могли превышать 41,00 грн/л.

В то же время, существенное противодействие нисходящему тренду оказывает рост валюты. По данным НБУ, курс гривны по отношению к доллару вырос на 1,2% за неделю, к евро – на 1,1%. По состоянию на 27 мая Нацбанк заявляет дальнейший рост до нового исторического максимума – 40,12 грн и 43,49 грн соответственно Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "Нафторынок"

Цены на бензины в опте 24 мая вернулись к росту. По данным "Нафторынка" один из крупных игроков накануне в четверг повысил цены по всем базисам на 1000 грн/тонна, прибавив в пятницу еще 500 грн/тонна по базисам в центральной части страны. Следовательно, по состоянию на 24 мая по сравнению с 17 мая средняя стоимость А-92 выросла на 1,18% или на 0,55 грн/л до 47,31 грн/л, а средняя стоимость А-95 на 0,72% или 0,35 грн/л до 48,70 грн/л.

На внутреннем рынке во второй декаде мая средняя торговая наценка бензина А-95 на АЗС составила 7,01 грн/л, что на 1,03 грн/л или на +17,2% больше, чем в первой декаде мая. Средняя торговая наценка А-92 выросла на 0,64 грн/л или на 14,6% и составила 5,05 грн/л.

На АЗС бензин продолжает дорожать приблизившись к своему историческому максимуму. По состоянию на 24 мая, по сравнению с 22 мая, средняя цена А-95 увеличилась на 0,1% или на 0,02 грн/л до 55,72 грн/л. Это на 1 коп./л меньше максимального значения, что наблюдалось в первой декаде ноября 2023 года и составило 55,73 грн/л.

На станциях сети группы "Приват" преимущественно в западных регионах стоимость бензина выросла на шаг до 0,50 грн/л. Аналогичные изменения затронули большинство станций относительно небольшой сети VST. Местный оператор Закарпатья "Элерон" увеличил стоимость бензина на 1,00 грн/л до 54,90 грн/л. В то же время, некоторые сети начали существенно уменьшать стоимость продукта: SOCAR – на 1,00 грн/л до 60,99 грн/л, Marshal и U.GO – на 0,50 грн/л до 52,90 грн/л.

Между тем стоимость дизтоплива на АЗС двигалась разносторонне с преобладающим уменьшением. По состоянию на пятницу средняя цена дизельного топлива уменьшилась на 0,1% или на 2 коп./л до 52,26 грн/л.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что на следующей неделе дизель еще будет иметь потенциал для снижения. Помимо этого может начать дешеветь бензин.

Рынок достаточно стабилен. Цена дизтоплива потихоньку идет вниз, мы видим, что там еще есть потенциал к снижению на 1 грн/л. По бензину цена пока стоит, но я надеюсь, что она тоже начнет падать, поскольку мировые цены на это топливо тоже идут вниз. В общем, есть потенциал к снижению на 50 коп. /л Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Таким образом на этой неделе цены на дизтопливо на АЗС могут снизиться в пределах 1 грн/л, а на бензин – на 50 коп./л. При этом дальнейшее ослабление курса гривны может нивелировать фактор падения цен в ЕС и сдержать снижение цен в опте.

Потребление автогаза крайне низкое, несмотря на начало летнего сезона

По данным "Нафторынка" в течение 16-22 мая по сравнению с 9-15 мая суточный импорт пропан-бутана вырос с 2,7 тыс. тонн до 2,3 тыс. тонн. Общий объем импортных поставок за 22 мая по сравнению с аналогичным периодом апреля вырос на 31% до 66,1 тыс. тонн.

Увеличение объемов импорта объясняется желанием заработать на разнице акциза с 1 июля. Если парламент проголосует за правительственную инициативу по повышению акцизов, импортеры могут заработать 6 грн/л при текущем валютном курсе.

Украинские оптовые продавцы отмечают слабый спрос ввиду значительных объемов импортного LPG - 3,1 тыс. т в день в среднем в течение 11-22 мая. Поскольку внимание покупателей сосредоточилось на закупке менее ценных поступлений с южного направления, более остро снижение продаж испытывают поставщики газа из стран ЕС через западную границу Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок"

По его словам, ситуацию для импортеров также усложнило то, что средняя стоимость LPG украинского производства на торгах в системе Украинской энергетической биржи 22 мая по сравнению с 15 мая снизилась на 7% до 37689 грн/т ($682/т без налогов).

На АЗС автогаз продолжил дешеветь. В Харьковской области на АЗС Rodnik газ подешевел на 50 коп./л до 25,99 грн/л, а на OVIS - на 30 коп./л до 25,69 грн/л. В Одесской области на 20 коп./л цены снизили на станциях "ЕГаз". Ивано-Франковская сеть VT Petroleum снизила цены на 60 коп./л до 24,90 грн/л.

Средняя цена LPG на АЗС в Украине в течение 23-24 мая снизилась на 3 коп./л до 26,52 коп./л. Соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 на АЗС на 24 мая составляло 47,6%.

Аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн говорит, что автогаз на АЗС может подешеветь еще на 50 коп./л в течение следующих 7-10 дней. Потребление газа пока невелико, а конкуренция становится все больше. Разница между дискаунтерами и маркетмейкерами в последнее время возросла. Поэтому логично будет ожидать, что большие сети снизят цены на 50 коп. на этой неделе.

Продажи сжиженного газа сейчас катастрофические. Всегда в сезон продажи увеличиваются, но сейчас этого увеличения нет. Зимой объемы продаж сократились на 30%, а сейчас рынок прибавил может 10% Артём Куюн Аналитик консалтинговой группы "А-95"

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан подтвердил, что потребление пропан-бутана крайне низко из-за мобилизации. По его словам, это спровоцировало и снижение цен в опте.

Оптовые цены на следующей неделе прекратят снижаться из-за того, что курс гривны по отношению к доллару приблизился к историческому минимуму. Цена на АЗС снизится еще на 50 коп./л Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 55,99 27,99 WOG 59,99 55,99 27,98 Socar 60,99 56,99 27,99 Motto 52,98 49,98 25,28 БРСМ-Нефть 51,99 50,49 25,29

Данные: приложения сетей АЗС.