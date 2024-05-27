Ослаблення гривні проти падіння цін на нафту: що українці побачать на стелах АЗС

На ринку пального два ключових фактори ціноутворення увійшли в суперечність: ціни на нафту та курс національної валюти. З одного боку, нафта досягла річного мінімуму в $82,12 за барель, з іншого — офіційний курс долара вперше перевищив 40 грн . Експерти та учасники ринку вважають, що на цьому тижні ці два фактори стабілізують гуртові ринки дизпалива бензину та автогазу.

На минулому тижні інвестори почали побоюватись, що ФРС стримуватиме високі відсоткові ставки протягом тривалого періоду і це обмежить попит на пальне. На останньому засіданні ФРС 22 травня, деякі чиновники продемонстрували сумнів, що відсоткові ставки достатньо високі для стримування стійкої інфляції в США. Але голова ФРС Джером Павелл заявив, що подальше підняття ставок малоймовірне.

Станом на вечір п’ятниці 24 травня порівняно з 23 травня ціна на нафту еталонної марки Brent зросла на 0,93% або на $0,76 за барель до $82,12 за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate здорожчала 1,11% або на $0,85 за барель до $77,72 за барель. Але загалом за минулий тиждень Brent здешевшала на 2,1%, а WTI на 2,8%.

Картель ОПЕК та їх союзники 2 червня проведуть онлайн-зустріч, щоб розглянути свою виробничу політику. Очікується, що за результатами цієї зустрічі квоти з видобутку будуть збільшені, оскільки нафтові ціни знаходяться в тривалому низхідному тренді.

На АЗС дизель продовжує дешевшати, а ціни на бензин наближаються до історичного максимуму

За даними консалтингового агентства “Нафторинок” гуртова ціна на дизпальне за минулий тиждень майже не змінилася. Станом на 24 травня порівняно з 17 травня середня ціна зросла на 0,01 грн/л до 43,13 грн/л. Хоча в другій половині тижня ціна дизпального в гурті пішла донизу

Котирування дизпалива в Європі на минулому тижні знижувалися. Спотова ціна ДП за північно-західними базисами відвантаження знизилась на 1,9-2,2% або на $15-17/тонна, а в портах Середземного моря — на 1,7-1,8% або на $13-14/тонна до $742-759/тонна 23 травня порівняно з 22 травня.

Пропозиції дизпального на внутрішньому ринку розпочиналися від 40,60 грн/л в українських портах, з відвантаженням на вихідних або з початку наступного тижня – від 40,40 грн/л. Альтернативні пропозиції могли перевищувати 41,00 грн/л.

Водночас суттєву протидію низхідному тренду чинить зростання валюти. За даними НБУ, курс гривні стосовно долара виріс на 1,2% за тиждень, до євро – на 1,1%. Станом на 27 травня, Нацбанк заявляє подальше зростання до нового історичного максимуму – 40,12 грн і 43,49 грн відповідно Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок"

Ціни на бензини в гурті 24 травня повернулися до зростання. За даними “Нафторинку” один з великих гравців напередодні в четвер підвищив ціни по усіх базисах на 1000 грн/тонна, додавши в п’ятницю ще 500 грн/тонна по базисах в центральній частині країни. Отже, станом на 24 травня порівняно з 17 травня середня вартість А-92 зросла на 1,18% або на 0,55 грн/л до 47,31 грн/л, а середня вартість А-95 на 0,72% або на 0,35 грн/л, до 48,70 грн/л.

На внутрішньому ринку, у другій декаді травня, середня торговельна націнка бензину А-95

на АЗС сягнула 7,01 грн/л, що на 1,03 грн/л або на +17,2% більше, ніж у першій декаді травня. Середня торговельна націнка А-92 збільшилась на 0,64 грн/л або на 14,6% та склала 5,05 грн/л.

На АЗС бензин продовжує дорожчати наблизившись до свого історичного максимуму. Станом на 24 травня порівняно з 22 травня середня ціна А-95 збільшилася на 0,1% або на 0,02 грн/л до 55,72 грн/л. Це на 1 коп./л менше від максимального значення, що спостерігалося в першій декаді листопада 2023 року та становило 55,73 грн/л.

На станціях мереж групи “Приват” переважно у західних регіонах вартість бензину зросла на крок до 0,50 грн/л. Аналогічні зміни торкнулися більшості станцій відносно невеликій мережі VST. Місцевий оператор Закарпаття “Елерон” збільшив вартість бензину на 1,00 грн/л до 54,90 грн/л. Водночас деякі мережі почали істотно зменшувати вартість продукту: SOCAR – на 1,00 грн/л до 60,99 грн/л, Marshal та U.GO – на 0,50 грн/л до 52,90 грн/л.

Тим часом вартість дизпального на АЗС рухалася різносторонньо з переважним зменшенням. Станом на п’ятницю середня ціна дизельного пального зменшилася на 0,1%або на 2 коп./л до 52,26 грн/л.

Директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн говорить, що на наступному тижні дизель ще матиме потенціал до зниження. Крім цього може почати дешевшати бензин.

Ринок досить стабільний. Ціна дизпалива потихеньку йде донизу, ми бачимо що там ще є потенціал до зниження на 1 грн/л. По бензину ціна поки що стоїть, але я сподіваюсь, що вона теж почне падати, оскільки світові ціни на це пальне теж йдуть донизу. Загалом є потенціал до зниження на 50 коп. /л Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

Таким чином на цьому тижні ціни на дизпаливо на АЗС можуть знизитись в межах 1 грн/л, а на бензин — на 50 коп./л . Разом з цим подальше ослаблення курсу гривні може нівелювати фактор падіння цін в ЄС та стримати зниження цін в гурті.

Споживання автогазу вкрай низьке попри початок літнього сезону

За даними “Нафторинку” протягом 16-22 травня порівняно з 9-15 травня добовий імпорт пропан-бутану зніс з 2,7 тис. тонн до 2,3 тис. тонн. Загальний обсяг імпортних поставок за 22 дні травня порівняно з аналогічним періодом квітня зріс на 31% до 66,1 тис. тонн.

Збільшення обсягів імпорту пояснюється бажанням заробити на різниці акцизу з 1 липня. Якщо парламент проголосує за урядову ініціативу щодо підвищення акцизів, імпортери можуть заробити 6 грн/л при поточному валютному курсі.

Українські гуртові продавці відзначають слабкий попит з огляду на значні обсяги імпортного LPG — 3,1 тис. т на день в середньому протягом 11-22 травня. Оскільки увага покупців зосередилася на закупівлі менш коштовних надходжень з південного напрямку, більш гостро зниження продажів відчувають постачальники газу з країн ЄС через західний кордон Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок"

За його словами, ситуацію для імпортерів також ускладнило те, що середня вартість LPG українського виробництва на торгах в системі “Української енергетичної біржі” 22 травня порівняно з 15 травня знизилась на 7% до 37689 грн/т ($682/т без податків).

На АЗС автогаз продовжив дешевшати. У Харківські області на АЗС Rodnik газ подешевшав на 50 коп./л до 25,99 грн/л, а на OVIS — на 30 коп./л до 25,69 грн/л. На Одещині на 20 коп./л ціни знизили на станціях "ЄГаз". Івано-Франківська мережа VT Petroleum зменшила ціни на 60 коп./л до 24,90 грн/л.

Середня ціна LPG на АЗС в Україні протягом 23-24 травня зменшилася на 3 коп./л до 26,52 коп./л. Співвідношення середньої вартості літра скрапленого газу до А-95 на АЗС станом на 24 травня складало 47,6%.

Аналітик консалтингової групи “А-95” Артем Куюн каже, що автогаз на АЗС може здешевшати ще на 50 коп./л протягом наступних 7-10 днів. Споживання газу наразі є невеликим, а конкуренція стає дедалі більшою. Різниця між дискаунтерами та маркетмейкерами останнім часом зросла. Тому логічно буде очікувати, що великі мережі знизять ціни на 50 коп. на цьому тижні.

Продажі скрапленого газу зараз катастрофічні. Завжди в сезон продажі збільшуються, але зараз цього збільшення нема. Взимку обсяги продажів скоротилися на 30%, а зараз ринок додав може 10% Артем Куюн Аналітик консалтингової групи "А-95"

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан підтвердив, що споживання пропан-бутану є вкрай низьким через мобілізацію. За його словами це спровокувало і зниження цін в гурті.

Гуртові ціни на наступному тижні припинять знижуватися через те, що курс гривні відносно долара наблизився до історичного мінімуму. Ціна на АЗС знизиться ще на 50 коп./л Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 55,99 27,99 WOG 59,99 55,99 27,98 Socar 60,99 56,99 27,99 Motto 52,98 49,98 25,28 БРСМ-Нафта 51,99 50,49 25,29

Дані: застосунки мереж АЗС.