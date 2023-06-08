Первая компания в Украине получила от регулятора лицензию на хранение энергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 8 июня на своем заседании приняла решение о выдаче компании ООО "Будпартнер" лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по хранению энергии.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Таким образом, комиссия впервые выдала лицензии на деятельность по хранению энергии. Функционирование установок хранения электрической энергии или систем накопления энергии будет способствовать сбалансированию работы энергосистемы и повышению стабильности электроснабжения для потребителей.

"Это знаковое событие, ведь хранение энергии очень важно и полезно для энергетической системы", - прокомментировал председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский во время рассмотрения этого вопроса на заседании.

Регулятор заблаговременно разработал и утвердил вторичное законодательство во исполнение требований закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии установок хранения энергии" в части лицензирования и сертификации.