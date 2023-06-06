Украина хочет нарастить импорт электроэнергии во избежание дисбаланса из-за подрыва Каховской ГЭС

Министр энергетики Герман Галущенко отмечает, что катастрофа на Каховской гидроэлектростанции отразится на уровне воды на других украинских ГЭС, из-за чего может возникнуть дисбаланс в энергосистеме.

Об этом он сказал на экстренном заседании международного консультативного совета высокого уровня при Министерстве энергетики с участием, в частности, еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщают в ведомстве.

По словам Галущенко, несмотря на то, что станция после оккупации не выдавала электроэнергии в систему, прорыв нарушил целостность всего гидроузла. Соответственно есть риск, что гидроэнергетика, которая балансировала украинскую энергосистему, не сможет работать на необходимую мощность.

"В этой связи мы рассчитываем на поддержку партнеров и увеличение пропускных способностей для наращивания импорта электроэнергии до 2 ГВт", - отметил украинский министр.

Отдельно на встрече был поднят вопрос о необходимости полного восстановления энергообъектов, которые будут разрушены из-за подрыва и вызванного им наводнения. Речь идет о сетях, генерирующих мощностях, линиях электропередачи. Как подчеркивают в Минэнерго, это потребует колоссальных ресурсов, и Украина будет рассчитывать на поддержку партнеров в этом вопросе.

Симсон, в свою очередь, отметила, что европейская сторона готова поддержать Украину в вопросе увеличения импорта электроэнергии, а также усилить давление на Россию. Еврокомиссар подчеркнула, что атака на объекты гражданской энергетической инфраструктуры и генерации – это прямое нарушение международного права, и в следующем пакете санкций в отношении России ЕС учтет последние события.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм, также принявшая участие в заседании, подчеркнула, что ее страна будет продолжать поддержку Украины на всех уровнях и готова оказать дополнительную помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС.

Также в Минэнерго сообщают, что оно будет инициировать обращение в Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) по поводу исключения России из этой организации.