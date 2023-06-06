Україна хоче наростити імпорт електроенергії для уникнення дисбалансу через підрив Каховської ГЕС

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначає, що катастрофа на Каховській гідроелектростанції позначиться на рівні води на інших українських ГЕС, через що може виникнути дисбаланс в енергосистемі.

Про це він сказав на екстреному засіданні міжнародної консультативної рада високого рівня при Міністерстві енергетики за участю, зокрема, єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляють у відомстві.

За словами Галущенка, незважаючи на те, що станція після окупації не видавала електроенергії в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла. Відповідно, є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність.

"У зв’язку з цим ми розраховуємо на підтримку партнерів та збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії до 2 ГВт", - зазначив український міністр.

Окремо на зустрічі було порушено питання про необхідність повного відновлення енергооб’єктів, які будуть зруйновані через підрив і спричинену ним повінь. Йдеться про мережі, генеруючі потужності, лінії електропередачі. Як підкреслюють в Міненерго, це потребуватиме колосальних ресурсів, і Україна розраховуватиме на підтримку партнерів у цьому питанні.

Сімсон в свою чергу зазначила, що європейська сторона готова підтримати Україну у питанні збільшення імпорту електроенергії, а також посилити тиск на Росію. Єврокомісар підкреслила, що атака на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури і генерації – це пряме порушення міжнародного права, і в наступному пакеті санкцій щодо росії ЄС врахує останні події.

Міністр енергетики США Дженніфер Ґренгольм, що теж взяла участь у засіданні, наголосила, що її країна буде продовжувати підтримку України на всіх рівнях і готова надати додаткову допомогу у зв’язку з катастрофою на Каховській ГЕС.

Також у Міненерго повідомляють, що воно ініціюватиме звернення до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) щодо виключення Росії з цієї організації.