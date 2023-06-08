Перша компанія в Україні отримала від регулятора ліцензію на зберігання енергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 8 червня на своєму засіданні прийняла рішення про видачу компанії ТОВ "Будпартнер" ліцензії на право провадження господарської діяльності зі зберігання енергії.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Таким чином комісія вперше видала ліцензії на діяльність зі зберігання енергії. Функціонування установок зі зберігання електричної енергії або систем накопичення енергії сприятиме збалансуванню роботи енергосистеми та підвищенню стабільності електропостачання для споживачів.

"Це знакова подія, адже зберігання енергії дуже важливе та корисне для енергетичної системи", — прокоментував голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський під час розгляду цього питання на засіданні.

Регулятор завчасно розробив та затвердив вторинне законодавство на виконання вимог закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії" в частині ліцензування та сертифікації.