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Энергетика
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План экономии газа должен помочь ЕС пережить "среднюю" зиму без российского газа

План экономии газа должен помочь ЕС пережить "среднюю" зиму без российского газа

План по добровольной экономии газа на 15%, который ранее предложила Еврокомиссия, а 26 июля одобрили страны-участницы блока, должен помочь Европейскому союзу пережить "среднюю" зиму в условиях полного отключения российского газа. Об этом пишет Reuters.

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"Наши первоначальные расчеты показывают, что даже если бы все исключения были использованы в полном объеме, мы бы добились сокращения спроса, которое помогло бы нам безопасно пережить обычную зиму", — сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции 26 июля.

Напомним, страны Европейского союза согласовали план добровольной экономии газа на 15% по сравнению со средним потреблением за последние 5 лет с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года. 

Напомним также, Российский газовый монополист “Газпром”,заявил что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбинына газопроводе “Северный поток-1”, компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в сутки.

Автор:
Степан Крьока