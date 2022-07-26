План экономии газа должен помочь ЕС пережить "среднюю" зиму без российского газа

План по добровольной экономии газа на 15%, который ранее предложила Еврокомиссия, а 26 июля одобрили страны-участницы блока, должен помочь Европейскому союзу пережить "среднюю" зиму в условиях полного отключения российского газа. Об этом пишет Reuters.

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"Наши первоначальные расчеты показывают, что даже если бы все исключения были использованы в полном объеме, мы бы добились сокращения спроса, которое помогло бы нам безопасно пережить обычную зиму", — сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции 26 июля.

Напомним, страны Европейского союза согласовали план добровольной экономии газа на 15% по сравнению со средним потреблением за последние 5 лет с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года.

Напомним также, Российский газовый монополист “Газпром”,заявил что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбинына газопроводе “Северный поток-1”, компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в сутки.