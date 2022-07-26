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План економії газу має допомогти ЄС пережити "середню" зиму без російського газу
План добровільної економії газу на 15%, який раніше запропонувала Єврокомісія, а 26 липня схвалили країни-учасниці блоку, має допомогти Європейському союзу пережити "середню" зиму в умовах повного відключення російського газу. Про це пише Reuters.
"Наші початкові розрахунки показують, що навіть якби всі винятки були використані в повному обсязі, ми б досягли скорочення попиту, яке б допомогло нам безпечно пережити звичайну зиму", - сказала єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон на прес-конференції 26 липня.
Нагадаємо, країни Європейського союзу погодили план добровільної економії газу на 15% порівняно із середнім споживанням за останні 5 років з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.
Нагадаємо також, Російський газовий монополіст "Газпром", заявив, що у зв'язку із закінченням терміну міжремонтної експлуатації ще однієї турбіни на газопроводі "Північний потік-1", компанія має намір зупинити турбіну і знизити прокачування газу газопроводом до 33 куб. м на добу.Підписуйтесь на наш Telegram канал