Польская Orlen потребует от россиян компенсации за прекращение поставок по нефтепроводу "Дружба"

Польская компания PKN Orlen потребует от россиян компенсации после того, как в конце февраля Россия прекратила поставлять нефть в Польшу по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает издание Enkorr со ссылкой на польское радио Zet.

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"Россияне перестали качать нефть в Польшу... поэтому мы теперь будем принимать судебные меры и требовать компенсаций", - сказал главный исполнительный директор Orlen Даниэль Обайтек в эфире Radio Zet.

Он отказался назвать сумму потенциальной компенсации, сказав, что не может обсуждать детали контрактов компании.

В марте прошлого года Польша пообещала прекратить использование российской нефти до конца 2022 года, когда истек долгосрочный контракт PKN Orlen с "Роснефтью". У Польши также есть соглашение на поставки нефти с российской "Татнефтью", которая заканчивается в 2024 году.

Напомним, 27 февраля Россия заявила о прекращении поставок нефти в Польшу после того, как нефтепроводной оператор "Транснефть" не получил документов, необходимых для отправки нефти из страны.