Постачання нафти з РФ до Польщі трубопроводом "Дружба" зупинилося через відсутність замовлення

Росія припинила постачання нафти до Польщі після того, як нафтопровідний оператор "Транснефть" не отримав документів, необхідних для відправки нафти з країни.

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Виробник нафти, яка мала бути доставлена до Польщі наприкінці лютого, не надіслав документи на відвантаження та оплату транзиту, заявив у понеділок представник "Транснафти" Ігор Дьомін, передає Bloomberg. Графік завантаження оператора трубопроводу також було змінено, щоб унеможливити потоки на польські НПЗ.

Для постачання нафти на закордонні ринки "Транснафти" потрібен план експорту, затверджений Міненерго Росії, та замовлення на відвантаження від нафтовидобувачів.

Зупинка сталася наступного дня після річниці повномасштабної війни в Україні. У суботу найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA заявила, що припинила прийом нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба". Потоки цього місяця були заплановані на рівні близько 220 000 тонн — приблизно 58 000 барелів на день — що більш ніж наполовину менше від січневих відвантажень.

При цьому PKN Orlen заявила, що не має прямих ділових чи комерційних відносин із "Транснафтою". Вона має угоду про постачання з російською нафтовидобувною компанією ПАТ "Татнафта", яка користується послугами "Транснафти" для відвантаження нафти іноземним покупцям.

Компанія Orlen, зареєстрована у Варшаві, заявила, що зупинка постачання через нафтопровід "Дружба" не вплине на споживачів.

Раніше повідомляли, що країни Північної Африки можуть реекспортувати російські нафтопродукти в ЄС.