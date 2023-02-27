Поставки нефти из РФ в Польшу по трубопроводу "Дружба " остановились из-за отсутствия заказа

Россия прекратила поставки нефти в Польшу после того, как нефтепроводный оператор "Транснефть" не получил документы, необходимые для отправки нефти из страны.

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Производитель нефти, которая должна была быть доставлена в Польшу в конце февраля, не прислал документы на отгрузку и оплату транзита, заявил в понедельник представитель "Транснефти" Игорь Демин, передает Bloomberg. График загрузки оператора трубопровода также был изменен, чтобы исключить потоки на польские НПЗ.

Для поставок нефти на зарубежные рынки "Транснефти" требуется план экспорта, утвержденный Минэнерго России, и заказы на отгрузку от нефтедобытчиков.

Остановка произошла на следующий день после годовщины полномасштабной войны в Украине. В субботу крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA заявила, что прекратила прием нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба". Потоки на этот месяц были запланированы на уровне около 220 000 тонн — примерно 58 000 баррелей в день — что более чем наполовину меньше январских отгрузок.

PKN Orlen заявила в понедельник, что не имеет прямых деловых или коммерческих отношений с "Транснефтью". У нее есть соглашение о поставках с российской нефтедобывающей компанией ПАО "Татнефть", которая пользуется услугами "Транснефти" для отгрузки нефти иностранным покупателям.

Компания Orlen, зарегистрированная в Варшаве, заявила, что остановка поставок через нефтепровод "Дружба" не повлияет на потребителей.

Ранее сообщалось, что страны Северной Африки могут реэкспортировать российские нефтепродукты в ЕС.