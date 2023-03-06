Польська Orlen вимагатиме від росіян компенсації за припинення поставок нафтопроводом "Дружба"

Польська компанія PKN Orlen вимагатиме від росіян компенсації після того, як в кінці лютого Росія припинила постачати нафту до Польщі нафтопроводом “Дружба”. Про це повідомляє видання Enkorr з посиланням на польске Radio Zet.

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"Росіяни перестали качати нафту у Польщу...тож ми тепер будемо вживати судових заходів і вимагати компенсацій", - сказав головний виконавчий директор Orlen Данієль Обайтек в ефірі Radio Zet.

Він відмовився назвати суму потенційної компенсації, сказавши, що не може обговорювати деталі контрактів компанії.

У березні минулого року Польща пообіцяла припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, коли закінчився довгостроковий контракт PKN Orlen з "Роснєфтью". Польша також має угоду на поставки нафти з російською "Татнєфтью", яка закінчується 2024 року.

Нагадаємо, 27 лютого Росія заявила про припинення постачання нафти до Польщі після того, як нафтопровідний оператор "Транснефть" не отримав документів, необхідних для відправки нафти з країни.