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Польська Orlen вимагатиме від росіян компенсації за припинення поставок нафтопроводом "Дружба"
Польська компанія PKN Orlen вимагатиме від росіян компенсації після того, як в кінці лютого Росія припинила постачати нафту до Польщі нафтопроводом “Дружба”. Про це повідомляє видання Enkorr з посиланням на польске Radio Zet.
"Росіяни перестали качати нафту у Польщу...тож ми тепер будемо вживати судових заходів і вимагати компенсацій", - сказав головний виконавчий директор Orlen Данієль Обайтек в ефірі Radio Zet.
Він відмовився назвати суму потенційної компенсації, сказавши, що не може обговорювати деталі контрактів компанії.
У березні минулого року Польща пообіцяла припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, коли закінчився довгостроковий контракт PKN Orlen з "Роснєфтью". Польша також має угоду на поставки нафти з російською "Татнєфтью", яка закінчується 2024 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 27 лютого Росія заявила про припинення постачання нафти до Польщі після того, як нафтопровідний оператор "Транснефть" не отримав документів, необхідних для відправки нафти з країни.