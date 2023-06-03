Последствия непогоды в Киевской области. Без света до сих пор остаются 16 тысяч абонентов

В Киевской области в результате вчерашнего ухудшения погодных условий без электроснабжения остаются около 16 тысяч абонентов. Об этом по состоянию на 9:30 субботы, 3 июня, сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети.

Отмечается, что после того, как произошли аварийные отключения света, электроэнергию удалось вернуть в более 90 тысяч домов.

Однако 11 населенных пунктов до сих пор обесточены полностью, а 35 – частично. Поврежденными остаются 22 линии электропередачи напряжением 6-10 кВ, а также 673 трансформаторные подстанции.

Больше всего отключений зафиксировано в Броварском, Бориспольском и Бучанском районах.

Напомним, днем 2 июня в Киеве и области непогода вызвала отключение электроэнергии у некоторых потребителей. Вечером в ДТЭК сообщили о заживлении всех домов в столице.