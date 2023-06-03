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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Наслідки негоди на Київщині. Без світла досі залишаються 16 тисяч абонентів

Лампочка
Лампочка. Фото: minka2507 / Pixabay

У Київській області внаслідок учорашнього погіршення погодних умов  без електропостачання залишаються близько 16 тисяч абонентів. Про це станом на 9:30 суботи, 3 червня, повідомила пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Зазначається, що після того, як відбулися аварійні відключення світла, електроенергію вдалося повернути до понад 90 тисяч домівок.

Однак 11 населених пунктів досі знеструмлені повністю, а 35 – частково. Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі напругою 6-10 кВ, а також 673 трансформаторні підстанції.

Найбільше відключень зафіксовано в Броварському, Бориспільському та Бучанському районах.

Нагадаємо, вдень 2 червня в Києві та області негода спричинила відключення електроенергії в деяких споживачів. Ввечері в ДТЕК повідомили про заживлення всіх будинків у столиці.

Автор:
Артем Ющенко