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Наслідки негоди на Київщині. Без світла досі залишаються 16 тисяч абонентів
У Київській області внаслідок учорашнього погіршення погодних умов без електропостачання залишаються близько 16 тисяч абонентів. Про це станом на 9:30 суботи, 3 червня, повідомила пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Зазначається, що після того, як відбулися аварійні відключення світла, електроенергію вдалося повернути до понад 90 тисяч домівок.
Однак 11 населених пунктів досі знеструмлені повністю, а 35 – частково. Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі напругою 6-10 кВ, а також 673 трансформаторні підстанції.
Найбільше відключень зафіксовано в Броварському, Бориспільському та Бучанському районах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, вдень 2 червня в Києві та області негода спричинила відключення електроенергії в деяких споживачів. Ввечері в ДТЕК повідомили про заживлення всіх будинків у столиці.