Последствия ночной атаки. Часть жителей Киевской и Николаевской областей остались без света

В результате ночной атаки по территории Украины некоторые жители Киевской и Николаевской области находятся без электроснабжения. Об этом утром 20 июня сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что в Киевской области из-за падения обломков БПЛА была повреждена линия электропередачи. Сейчас без света остаются почти пол тысячи абонентов.

Также из-за ночного обстрела повреждены сети в Николаевской области – там обесточены два населенных пункта.

Как сообщили в Минэнерго, продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с Россией областей. В результате обстрелов без света остались часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областях. Из-за предыдущих атак электроэнергия отсутствует у части потребителей в Черниговской области.

Энергетики работают там, где это позволяет ситуация безопасности. В течение суток специалисты вернули свет почти 26 тысячам абонентов в прифронтовых и приграничных областях.

Утром 20 июня также временно обесточивались 75 тысяч потребителей в Киеве. Это произошло из-за технологических нарушений на одной из ТЭЦ. В настоящее время все эти абоненты заживлены по резервной линии. Причины аварии уточняются. Также было зафиксировано отключение высоковольтной сети оператора системы передачи в Киевской области.

Кроме того, из-за грозового шторма выключалась линия электропередачи в Закарпатской области.