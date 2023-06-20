Наслідки нічної атаки. Частина жителів Київщини та Миколаївщини залишилися без світла

У результаті нічної російської атаки по території України деякі жителі Київської та Миколаївської області перебувають без електропостачання. Про це вранці 20 червня повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що на Київщині через падіння уламків БПЛА було пошкоджено лінію електропередачі. Наразі без світла залишаються майже пів тисячі абонентів.

Також через нічний обстріл пошкоджено мережі в Миколаївській області – там знеструмлено два населені пункти.

Як поінформували в Міненерго, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з Росією областей. Внаслідок обстрілів без світла залишилися частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні атаки електроенергія відсутня в частини споживачів у Чернігівській області.

Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Протягом доби фахівці повернули світло майже 26 тисячам абонентів у прифронтових та прикордонних областях.

Зранку 20 червня також тимчасово знеструмлювалися 75 тисяч споживачів у Києві. Це сталося через технологічні порушення на одній з ТЕЦ. Наразі всіх цих абонентів заживлено за резервною лінією. Причини аварії уточнюють. Також було зафіксовано відключення високовольтної мережі оператора системи передачі на Київщині.

Крім того, через грозовий шторм вимикалася лінія електропередачі в Закарпатській області.