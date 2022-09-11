Правительство Великобритании хочет на два года заморозить тарифы на свет и газ

Правительство Великобритании предлагает заморозить на два года тарифы на газ и электроэнергию. Об этом сообщает сайт британского парламента.

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"Правительство Его Величества принимает меры по защите британских домохозяйств от роста цен на энергию. Гарантия цен на энергию (EPG), которая даст людям уверенность в своих счетах. EPG будет применяться с 1 октября и будет учитывать удельную стоимость использования газа и электричества. Эта гарантия, Это означает, что с 1 октября типичное домохозяйство будет платить не более 2500 фунтов стерлингов в год в течение каждого из следующих двух лет, что позволит типичной семье сэкономить 1000 фунтов стерлингов в год. энергию в сумме 400 фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.

Схема начнет действовать 1 октября 2022 года, когда вступает в силу новый ценовой предел Ofgem. Прогнозы расходов на доставку EPG неопределенны, поскольку они зависят от уровней использования (в значительной степени зависящих от погодных условий) и для будущих трехмесячных периодов от оптовых цен на энергию.

Новая гарантия будет применяться к домохозяйствам в Великобритании с тем же уровнем поддержки, что и для домохозяйств в Северной Ирландии.

Британское правительство также предоставит поддержку всем предприятиям, благотворительным организациям и организациям государственного сектора в их расходах на электроэнергию этой зимой, предложив эквивалентную гарантию на шесть месяцев.

Напомним, 3 сентября Россия продолжила остановку газопровода "Северный поток-1", из-за якобы утечки масла на газоперекачивающем агрегате.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Путин уже не сможет давить на европейский газовый рынок .

Между тем, странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, главным образом за счет импорта сжиженного газа из США, трубопроводного газа из Норвегии, а также увеличения поставок из Северной Африки.