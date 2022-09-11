Уряд Великобританії хоче на два роки заморозити тарифи на світло та газ

Уряд Великої Британії пропонує заморозити на два роки тарифи на газ та електроенергію. Про це повідомляє сайт британського парламенту.

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"Уряд Його Величності вживає заходів для захисту британських домогосподарств від зростання цін на енергію. Гарантія цін на енергію (EPG), яка дасть людям впевненість у своїх рахунках. EPG застосовуватиметься з 1 жовтня та враховуватиме питому вартість за використання газу та електрики. Ця гарантія, яка включає тимчасове призупинення "зелених зборів". Це означає, що з 1 жовтня типове домогосподарство платитиме не більше 2500 фунтів стерлінгів на рік протягом кожного з наступних двох років. Це дозволить типовій родині заощадити 1000 фунтів стерлінгів на рік. Він доповнює схему підтримки рахунків за енергію у сумі 400 фунтів стерлінгів", - сказано в повідомленні.

Схема почне діяти 1 жовтня 2022 року, коли має набути чинності нова цінова межа Ofgem. Прогнози витрат на доставку EPG є невизначеними, оскільки вони залежать від рівнів використання (що значною мірою залежать від погодних умов) і для майбутніх тримісячних періодів від оптових цін на енергію.

Нова гарантія буде застосовуватися до домогосподарств у Великій Британії з тим самим рівнем підтримки, що й для домогосподарств у Північній Ірландії.

Британський уряд також надасть підтримку всім підприємствам, благодійним організаціям та організаціям державного сектора у їх витратах на електроенергію цієї зими, запропонувавши еквівалентну гарантію на шість місяців.

Нагадаємо, 3 вересня Росія продовжила зупинку газопроводу "Північний потік-1", через буцімто витік масла на газоперекачувальному агрегаті.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Путін вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.

Тим часом країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, головним чином за рахунок імпорту скрапленого газу з США, трубопровідного газу з Норвегії, а також збільшення поставок з Північної Африки.