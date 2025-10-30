Раскол энергосистемы: почему энергетики прогнозируют самую сложную зиму для Киева

Графики отключений электроэнергии снова вернулись в реальность украинцев. Но в отличие от зимы 2022/2023 и лета 2025 от ограничений страдает только часть страны: жители Киева, Чернигова и Днепра сидят без света, в то время как жителей западных областей графики почти не коснулись. Опрошенные Delo.ua эксперты говорят, что причиной тому стала тактика российских ударов, которые сосредоточены на том, чтобы расколоть энергосистему Украины на две части по Днепру.

Отключения света на значительной территории Украины начались с середины октября после нескольких серий массированных атак, когда россияне запускали по критической инфраструктуре сотни дронов. Кроме масштаба российских атак, изменилась и их тактика: они сосредоточились на том, чтобы расколоть энергосистему страны на две части и обстреливали генерацию и системы передачи электроэнергии в основном на левобережье Днепра. В результате без света остались жители центра и востока Украины, где сосредоточена промышленность и проживает большая часть населения страны.

В то же время на западе страны свет почти не отключали, поскольку эти регионы более безопасны и именно там бизнес реализовал значительное количество проектов по распределенной генерации. Также на западе страны работают Ровенская и Хмельницкая атомные электростанции. При этом энергетическая инфраструктура еще в советское время была построена таким образом, чтобы экспортировать электроэнергию из тех регионов в страны соцлагеря. После обретения Украиной независимости была построена инфраструктура, соединявшая разные части страны. Но этого она была недостаточной и связь оставалась слабой. А в условиях войны и разрушений критической инфраструктуры способность передавать значительные объемы электроэнергии с запада на восток остаются очень ограниченными.

Лишь 30 октября после запуска отопительного сезона в крупных городах состояние энергосистемы стало немного лучше, что позволило отменить графики для населения, тогда как ограничения для промышленности продолжить действовать. Впрочем, ситуация все еще остается шаткой и новая массированная атака может снова оставить жителей значительной части страны без света.

Насколько длительными могут быть отключения этой зимы

Бывший министер энергетики Ольга Буславец говорит, что после каждой массированной атаки на энергосистему шансов на скорее восстановление и возвращение к предыдущему уровню генерации все меньше и меньше.

По ее словам, украинцам, которые живут ближе к прифронтовым регионам, следует готовиться к длительным ограничениям. Особенно это касается регионов, ближе к прифронтовой зоне и тех, где промышленность требует значительного количества электроэнергии. Проблемы с дефицитами из-за атак будут в восточных и центральных регионах страны, таких как Киевщина, Сумщина, Черниговщина, Днепропетровщина, а также Запорожская область, поскольку сейчас россияне сосредоточили свои атаки именно на электростанциях и подстанциях питающих именно эти регионы.

"Прошлая зима у нас была в этом контексте более благоприятная. Ограничивали электроснабжение только бизнеса, а население страдало от этого только в прифронтовых зонах. А сейчас никто пока не знает насколько значительными будут дальнейшие разрушения. Может быть такое, что люди будут сидеть без света больше чем со светом", — говорит Буславец.

При этом даже запуск всех девяти энергоблоков атомных электростанций не изменит ситуацию, поскольку основная масса генерации сейчас сконцентрирована на западе страны и передать ее на восток сейчас очень трудно.

По ее словам, ограничения потребления возможны и в западных областях страны. Однако они будут несущественными, поскольку мощностей для питания тех регионов предостаточно.

Аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова говорит, что сейчас от атак страдают в основном электростанции, но россияне также бьют и по сетевой инфраструктуре. При этом российские военные сосредоточили свои удары по левобережной части Украины и столичному региону.

Особенно сложно в этом плане Киеву, являющемуся значительным потребителем электроэнергии. Хотя энергетики сейчас делают все возможное, чтобы обеспечить столицу электроэнергией, но это достаточно сложная задача, поскольку потребление в Киеве значительно, а электростанций не так много.

"Киев и дальше будет оставаться рисковым регионом. Может случиться так, что отключения в Киеве будут дольше, чем в других городах", — говорит Орлова.

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева , ситуация с отключениями в Киеве и других украинских городах сейчас станет более комфортной. Поскольку для энергетиков достаточно сложный переходный период, когда уже холодно, а централизованное отопление еще не включают. Тогда население активно включает обогреватели, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

"Потребление электроэнергии за последнюю неделю было как в январе. При этом судя по графикам отключений дефицит в энергосистеме составлял около 2 ГВт", — говорит Рябцев.

Однако, по словам эксперта, старт отопительного сезона не изменит ситуацию принципиально, поскольку дефициты мощности сохраняются, а поврежденная инфраструктура и генерация нуждаются в ремонтах.