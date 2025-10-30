Розкол енергосистеми: чому енергетики прогнозують найскладнішу зиму для Києва

Графіки відключень електроенергії знову повернулися в реальність українців. Але на відміну від зими 2022/2023 та літа 2025 від обмежень потерпає лише частина країни: мешканці Києва, Чернігова та Дніпра сидять без світла, тоді як мешканців західних областей графіки майже не торкнулися. Опитані Delo.ua експерти кажуть, що причиною цього стала тактика російських ударів, які зосереджені на тому, щоб розколоти енергосистему України на дві частини по Дніпру.

Відключення світла на значній території України почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак, коли росіяни запускали по критичній інфраструктурі сотні дронів. Окрім масштабу російських атак змінилась і їх тактика: вони зосередились на тому, щоб розколоти енергосистему країни на дві частини та обстрілювали генерацію і системи передачі електроенергії в основному на лівобережжі Дніпра. Внаслідок цього без світла залишилися жителі центру та сходу України, де зосереджена промисловість та проживає більша частина населення країни.

Водночас на заході країни світло майже не відключали, оскільки ці регіони є більш безпечними й саме там бізнес реалізував значну кількість проєктів з розподіленої генерації. Також на заході країни працюють Рівненська та Хмельницька атомні електростанції. При цьому енергетична інфраструктура ще за радянських часів була побудована таким чином, щоб експортувати електроенергію з тих регіонів до країн соцтабору. Після здобуття Україною незалежності була збудована інфраструктура, що з'єднувала різні частини країни. Але цього вона була недостатньою і зв'язок залишався слабким. А в умовах війни та руйнувань критичної інфраструктури здатність передавати значні обсяги електроенергії з заходу на схід залишаються дуже обмеженими.

Лише 30 жовтня після запуску опалювального сезону в великих містах стан енергосистеми став трохи кращим, що дозволило скасувати графіки для населення, тоді як обмеження для промисловості продовжити діяти. Втім ситуація все ще залишається доволі хиткою і нова масована атака може знову залишити мешканців значної частини країни без світла.

Наскільки тривалими можуть бути відключення цієї зими

Колишня міністерка енергетики Ольга Буславець каже, що після кожної масованої атаки на енергосистему шансів на швидше відновлення та повернення до попереднього рівня генерації все менше і менше.

За її словами, українцям які живуть ближче до прифронтових регіонів варто готуватись до тривалих обмежень. Особливо це стосується регіонів, які ближче до прифронтової зони та тих, де промисловість потребує значної кількості електроенергії. Проблеми з дефіцитами через атаки будуть у східних та центральних регіонах країни, таких як Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, а також Запорізька область, оскільки зараз росіяни зосередили свої атаки саме на електростанціях та підстанціях що живлять саме ці регіони.

"Минула зима у нас була в цьому контексті більш сприятлива. Обмежували електропостачання тільки бізнесу, а населення потерпало від цього лише у прифронтових зонах. А зараз ніхто поки не знає наскільки значними далі будуть руйнування. Може бути таке, що люди сидітимуть без світла більше ніж зі світлом", — говорить Буславець.

При цьому навіть запуск усіх дев'яти енергоблоків атомних електростанцій не змінить ситуацію суттєво, оскільки основна маса генерації зараз сконцентрована на заході країни й передати її на схід зараз дуже важко.

За її словами обмеження споживання можливі й у західних областях країни. Проте вони будуть несуттєвими оскільки потужностей для живлення тих регіонів більш ніж достатньо.

Аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова говорить, що зараз від атак потерпають в основному потерпають електростанції, але росіяни також б'ють і по мережевій інфраструктурі. При цьому російські військові зосередили свої удари по лівобережній частині Україні та столичному регіоні.

Особливо складно в цьому плані Києву, який є значним споживачем електроенергії. Хоча енергетики зараз роблять все можливе, щоб забезпечити столицю електроенергією, але це досить складна задача, оскільки споживання в Києві є значним, а електростанцій не так багато.

"Київ і надалі залишатиметься ризиковим регіоном. Може трапитись так, що відключення у Києві будуть довшими, ніж в інших містах", — каже Орлова.

На думку директора спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадія Рябцева, ситуація з відключеннями у Києві та інших українських містах зараз стане дещо комфортнішою. Оскільки для енергетиків є досить складним перехідний період, коли вже холодно, а централізоване опалення ще не вмикають. Тоді населення активно вмикає обігрівачі, що створює додаткове навантаження на енергосистему.

"Споживання електроенергії за останній тиждень було як у січні. При цьому судячи з графіків відключень дефіцит в енергосистемі становив близько 2 ГВт", — говорить Рябцев.

Проте, за словами експерта, старт опалювального сезону не змінить ситуацію принципово, оскільки дефіцити потужності наразі зберігаються, а пошкоджена інфраструктура та генерація потребують ремонтів.