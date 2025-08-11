Рынок нефти ожидает встречи Трампа с Путиным: какими будут цены на украинских АЗС

Встреча главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая может состояться на Аляске 15 августа, определит дальнейшие тренды на глобальном рынке нефти и обусловит дальнейший рост или падение цен на топливо. В ожидании этого рынки горючего в Украине пока остаются относительно стабильными, но могут сместиться в любую сторону в зависимости от результатов саммита.

Новости о возможной встрече Путина и Трампа повысили ожидания трейдеров дипломатическое окончание войны в Украине. Это может привести к смягчению санкций в отношении российской нефти и увеличить ее поставки на глобальные рынки. В то же время это происходит на фоне напряженных отношений Трампа и покупателей российской нефти в частности Индии, на импорт товаров из которой администрация Белого дома ввела дополнительную пошлину в 25% .

По состоянию на вечер пятницы 8 августа по сравнению с предыдущим днем сентябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,16 за баррель или на 2,83% до $66,59 за баррель, а сентябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate не изменились и остановились. обеих марок подешевела примерно на 5%.

Снижение нефтяных котировок на прошлой неделе было вызвано новостями об увеличении ОПЕК+ квот на добычу нефти на 547 млн баррелей в сутки, начиная с сентября. Количество работающих нефтяных вышек в США (является индикатором будущих объемов поставки нефти) на прошлой неделе выросло на 1 до 411.

"Укрнафта" азартно скупает дизель и бензин

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели дизтопливо на оптовом рынке дешевело. По состоянию на вечер пятницы 8 августа, по сравнению с 6 августа, дизель в среднем подешевел на 25 коп./л до 47,06 грн/л. По сравнению с 31 июля падение цены составило 1 грн/л.

Мировые рынки сохраняют нестабильность: котировки газойля (главное сырье для производства дизтоплива) по состоянию на 8 июля по сравнению с предыдущим днем выросли на $12,00/т до $677,40/т. Между тем, национальная валюта демонстрирует неравномерные колебания: доллар снизился до 41,46 грн (–0,23 грн), евро выросло до 48,28 грн (+0,18 грн), по данным Национального банка.

Оптовые цены на бензин в Украине также снизились. По состоянию на вечер пятницы 8 августа, по сравнению с 6 августа, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 22 коп./л до 48,09 грн/л. По сравнению с 31 июля бензин А-95 подешевел на 77 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах снизились на 1,5-1,6% накануне 7 августа. В портах Северо-Западной Европы цена горючего снизилась на $11/т, до $717-735/т, а в Средиземноморье - на $11-12т, до $694-709/т.

На прошлой неделе цены на бензин и дизтопливо на АЗС оставались стабильными. По состоянию на вечер пятницы 8 августа, по сравнению с 31 июля, средние цены бензина А-95 и дизтоплива снизились на 1 коп./л до 59,12 и 56,02 соответственно. В выходные 9-10 августа крупные сети АЗС OKKO и WOG ввели акции со скидками в 5 грн/л на бензин и дизель и 2 грн/л на автогаз. Между тем небольшая сеть "ЮГ-2000", празднуя 25-летие, предлагала скидки до 3 грн/л на все виды горючего с 8 по 11 августа.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина , на западе Украины на рынке остается определенный дефицит, поскольку государственная сеть АЗС Ukrnafta начала выкупать большие объемы горючего на спотовом рынке. Леушкин связывает это с приобретением "Укрнефтью" доли в сети Shell и последующим ребрендингом последней.

Значительной проблемы здесь нет, поскольку этот дефицит уравновешен снабжением горючего из Дунайских портов. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Эксперт отмечает, что это не повлияет на розницу, поэтому на следующей неделе цены на бензин и дизтопливо на АЗС будут оставаться неизменными.

Газ может подорожать на небольших АЗС из-за шторма на Дунае

По данным "Нафторинка", по состоянию на 8 августа средняя оптовая цена LPG в Украине увеличилась на 177 грн/т по сравнению с 6 августа, до 54 941 грн/т на условиях доставки и на 253 грн/т до 53 133 грн/т на условиях самовывоза.

За первые 6 дней августа среднесуточный импорт наземным транспортом в Украину увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом июля, достигнув 1,4 тыс. т/сут. При этом четверть сухопутного импорта за этот период составляла снабжение железной дорогой. В среднем за день объемы газа, привезенного из Литвы, выросли в полтора раза и дошли до 0,5 тыс. т/сут. Напротив, доля румынского и венгерского LPG в среднесуточном импорте уменьшилась на 12% и 7%, опустившись до 0,3 и 0,1 тыс. т/сутки соответственно. Отгрузки из Литвы, Румынии и Латвии производились исключительно газовозами.

Увеличились среднесуточные показатели импорта из Латвии и Польши, в частности Польша, экспортируя в Украину 62% объема по железной дороге, повысила поставки почти в четыре раза.

На АЗС цены на газ остались без изменений. По состоянию на 8 августа, по сравнению с 31 июля, средняя цена пропан-бутана на АЗС выросла на 1 коп./л до 34,19 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, незначительный рост оптовых цен на прошлой неделе связан с перебоями поставки топлива из-за шторма в канале Сулима, соединяющего Дунай и Черное море на территории Румынии.

Из-за шторма несколько танкеров, которые везли сжиженный газ, задержались и это вызвало рост цен в опте. Сейчас эти танкеры начинают заходить в порты, поэтому на этой неделе оптовые цены стабилизируются. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Он отмечает, что из-за роста оптовых цен на этой неделе могут вырасти цены на газ на АЗС мелких сетей. Большие сети будут держать цены неизменными. В среднем на этой неделе пропан-бутан на АЗС может подорожать в пределах 5-20 коп./л.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 33,29 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,79

Данные: приложения сетей АЗС.