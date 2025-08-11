- Категория
Рынок нефти ожидает встречи Трампа с Путиным: какими будут цены на украинских АЗС
Встреча главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая может состояться на Аляске 15 августа, определит дальнейшие тренды на глобальном рынке нефти и обусловит дальнейший рост или падение цен на топливо. В ожидании этого рынки горючего в Украине пока остаются относительно стабильными, но могут сместиться в любую сторону в зависимости от результатов саммита.
Новости о возможной встрече Путина и Трампа повысили ожидания трейдеров дипломатическое окончание войны в Украине. Это может привести к смягчению санкций в отношении российской нефти и увеличить ее поставки на глобальные рынки. В то же время это происходит на фоне напряженных отношений Трампа и покупателей российской нефти в частности Индии, на импорт товаров из которой администрация Белого дома ввела дополнительную пошлину в 25% .
По состоянию на вечер пятницы 8 августа по сравнению с предыдущим днем сентябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,16 за баррель или на 2,83% до $66,59 за баррель, а сентябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate не изменились и остановились. обеих марок подешевела примерно на 5%.
Снижение нефтяных котировок на прошлой неделе было вызвано новостями об увеличении ОПЕК+ квот на добычу нефти на 547 млн баррелей в сутки, начиная с сентября. Количество работающих нефтяных вышек в США (является индикатором будущих объемов поставки нефти) на прошлой неделе выросло на 1 до 411.
"Укрнафта" азартно скупает дизель и бензин
По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели дизтопливо на оптовом рынке дешевело. По состоянию на вечер пятницы 8 августа, по сравнению с 6 августа, дизель в среднем подешевел на 25 коп./л до 47,06 грн/л. По сравнению с 31 июля падение цены составило 1 грн/л.
Мировые рынки сохраняют нестабильность: котировки газойля (главное сырье для производства дизтоплива) по состоянию на 8 июля по сравнению с предыдущим днем выросли на $12,00/т до $677,40/т. Между тем, национальная валюта демонстрирует неравномерные колебания: доллар снизился до 41,46 грн (–0,23 грн), евро выросло до 48,28 грн (+0,18 грн), по данным Национального банка.
Оптовые цены на бензин в Украине также снизились. По состоянию на вечер пятницы 8 августа, по сравнению с 6 августа, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 22 коп./л до 48,09 грн/л. По сравнению с 31 июля бензин А-95 подешевел на 77 коп./л.
Котировки бензина А-95 в европейских портах снизились на 1,5-1,6% накануне 7 августа. В портах Северо-Западной Европы цена горючего снизилась на $11/т, до $717-735/т, а в Средиземноморье - на $11-12т, до $694-709/т.
На прошлой неделе цены на бензин и дизтопливо на АЗС оставались стабильными. По состоянию на вечер пятницы 8 августа, по сравнению с 31 июля, средние цены бензина А-95 и дизтоплива снизились на 1 коп./л до 59,12 и 56,02 соответственно.
В выходные 9-10 августа крупные сети АЗС OKKO и WOG ввели акции со скидками в 5 грн/л на бензин и дизель и 2 грн/л на автогаз. Между тем небольшая сеть "ЮГ-2000", празднуя 25-летие, предлагала скидки до 3 грн/л на все виды горючего с 8 по 11 августа.
По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина , на западе Украины на рынке остается определенный дефицит, поскольку государственная сеть АЗС Ukrnafta начала выкупать большие объемы горючего на спотовом рынке. Леушкин связывает это с приобретением "Укрнефтью" доли в сети Shell и последующим ребрендингом последней.
Эксперт отмечает, что это не повлияет на розницу, поэтому на следующей неделе цены на бензин и дизтопливо на АЗС будут оставаться неизменными.
Газ может подорожать на небольших АЗС из-за шторма на Дунае
По данным "Нафторинка", по состоянию на 8 августа средняя оптовая цена LPG в Украине увеличилась на 177 грн/т по сравнению с 6 августа, до 54 941 грн/т на условиях доставки и на 253 грн/т до 53 133 грн/т на условиях самовывоза.
За первые 6 дней августа среднесуточный импорт наземным транспортом в Украину увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом июля, достигнув 1,4 тыс. т/сут. При этом четверть сухопутного импорта за этот период составляла снабжение железной дорогой. В среднем за день объемы газа, привезенного из Литвы, выросли в полтора раза и дошли до 0,5 тыс. т/сут. Напротив, доля румынского и венгерского LPG в среднесуточном импорте уменьшилась на 12% и 7%, опустившись до 0,3 и 0,1 тыс. т/сутки соответственно. Отгрузки из Литвы, Румынии и Латвии производились исключительно газовозами.
Увеличились среднесуточные показатели импорта из Латвии и Польши, в частности Польша, экспортируя в Украину 62% объема по железной дороге, повысила поставки почти в четыре раза.
На АЗС цены на газ остались без изменений. По состоянию на 8 августа, по сравнению с 31 июля, средняя цена пропан-бутана на АЗС выросла на 1 коп./л до 34,19 грн/л.
По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, незначительный рост оптовых цен на прошлой неделе связан с перебоями поставки топлива из-за шторма в канале Сулима, соединяющего Дунай и Черное море на территории Румынии.
Он отмечает, что из-за роста оптовых цен на этой неделе могут вырасти цены на газ на АЗС мелких сетей. Большие сети будут держать цены неизменными. В среднем на этой неделе пропан-бутан на АЗС может подорожать в пределах 5-20 коп./л.
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизпальное, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|61,99
|58,99
|35,99
|WOG
|61,99
|58,99
|35,98
|Socar
|61,99
|58,99
|35,98
|Motto
|58,49
|54,49
|33,29
|БРСМ-Нафта
|54,99
|51,99
|32,79
Данные: приложения сетей АЗС.