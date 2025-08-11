Ринок нафти очікує на зустріч Трампа з Путіним: якими будуть ціни на українських АЗС

Зустріч очільника Кремля Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа яка може відбутися на Алясці 15 серпня визначить подальші тренди на глобальному ринку нафти та зумовить подальше зростання або падіння цін на пальне. В очікуванні цього ринки пального в Україні поки залишаються відносно стабільними, але можуть зрушити в будь-яку сторону залежно від результатів саміту.

Новини про можливу зустріч Путіна та Трампа підвищили очікування трейдерів на дипломатичне закінчення війни в Україні. Це може призвести до пом'якшення санкцій щодо російської нафти та збільшити її постачання на глобальні ринки. Водночас це відбувається на тлі напружених відносин Трампа та покупців російської нафти зокрема Індії, на імпорт товарів з якої адміністрація Білого дому запровадила додаткове мито у 25%.

Станом на вечір п'ятниці 8 серпня порівняно з попереднім днем вересневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,16 за барель або на 2,83% до $66,59 за барель, а вересневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate не змінились та зупинились на рівні $63,88 за барель.За тиждень нафта обидвох марок здешевшала приблизно на 5%.

Зниження нафтових котирувань на минулому тижні було зумовлене новинами про збільшення ОПЕК+ квот на видобуток нафти на 547 млн барелів на добу, починаючи з вересня. А кількість працюючих нафтових вишок у США (є індикатором майбутніх обсягів постачання нафти) на минулому тижні виросло на 1 до 411.

"Укрнафта" азартно скуповує дизель та бензин

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" наприкінці минулого тижня дизпальне на гуртовому ринку дешевшало. Станом на вечір п'ятниці 8 серпня порівняно з 6 серпня дизель в середньому здешевшав на 25 коп./л до 47,06 грн/л. Порівняно з 31 липня падіння ціни склало 1 грн/л.

Світові ринки зберігають нестабільність: котирування газойлю (головна сировина для виробництва дизпалива) станом на 8 липня порівняно з попереднім днем зросли на $12,00/т до $677,40/т. Тим часом національна валюта демонструє нерівномірні коливання: долар знизився до 41,46 грн (–0,23 грн), євро зросло до 48,28 грн (+0,18 грн), за даними Національного банку.

Гуртові ціни на бензин в Україні також знизились. Станом на вечір п'ятниці 8 серпня порівняно з 6 серпня середня гуртова ціна бензину А-95 знизилась на 22 коп./л до 48,09 грн/л. В порівнянні з 31 липня бензин А-95 здешевшав на 77 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах зменшилися на 1,5-1,6% напередодні 7 серпня. В портах Північно-західної Європи ціна пального знизилася на $11/т, до $717- 735/т, а в Середземномор’ї — на $11-12т, до $694-709/т.

Протягом минулого тижня ціни на бензин та дизпаливо на АЗС залишалися стабільними. Станом на вечір п'ятниці 8 серпня порівняно з 31 липня середні ціни бензину А-95 та дизпалива знизились на 1 коп./л до 59,12 та 56,02 відповідно. На вихідних 9-10 серпня великі мережі АЗС OKKO та WOG запровадили акції зі знижками в 5 грн/л на бензин та дизель та 2 грн/л на автогаз. Тим часом невелика мережа "ЮГ‑2000" святкучи 25‑річчя пропонувала знижки до 3 грн/л на всі види пального з 8 по 11 серпня.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на заході України на ринку залишається певний дефіцит, оскільки державна мережа АЗС Ukrnafta почала викуповувати великі обсяги пального на спотовому ринку. Льоушкін пов'язує це з придбанням "Укрнафтою" частки в мережі Shell та подальшим ребрендингом останньої.

Значної проблеми тут немає, оскільки цей дефіцит урівноважений постачанням пального з Дунайських портів Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Експерт зауважує, що це не вплине на роздріб, тож на наступному тижні ціни на бензин та дизпальне на АЗС залишатимуться незмінними.

Газ може здорожчати на невеликих АЗС через шторм на Дунаї

За даними "Нафторинку" станом на 8 серпня середня гуртова ціна LPG в Україні збільшилася на 177 грн/т порівняно з 6 серпня, до 54 941 грн/т на умовах доставки та на 253 грн/т до 53 133 грн/т на умовах самовивозу.

За перші 6 днів серпня середньодобовий імпорт наземним транспортом в Україну збільшився на 45% порівняно з аналогічним періодом липня, досягнувши 1,4 тис. т/добу. При цьому чверть сухопутного імпорту за цей період складали постачання залізницею. В середньому за день, обсяги газу, привезеного з Литви, зросли в півтора раза і дійшли до 0,5 тис. т/добу. На противагу, частка румунського та угорського LPG у середньодобовому імпорті зменшилася на 12% та 7%, опустившись до 0,3 та 0,1 тис. т/добу відповідно. Відвантаження з Литви, Румунії та Латвії відбувалися виключно газовозами.

Збільшилися середньодобові показники імпорту з Латвії та Польщі, зокрема Польща, експортуючи до України 62% обсягу залізницею, підвищила постачання майже у чотири рази.

На АЗС ціни на газ залишилися без змін. Станом на 8 серпня порівняно з 31 липня середня ціна пропан-бутану на АЗС зросла на 1 коп./л до 34,19 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана незначне зростання гуртових цін на минулому тижні пов'язане з перебоями постачання палива через шторм в каналі Сулима, що з'єднує Дунай та Чорне море на території Румунії.

Через шторм декілька танкерів, що везли скраплений газ затримались і це викликало зростання цін в гурті. Зараз ці танкери починають заходити в порти, тож на цьому тижні гуртові ціни стабілізуються Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Він зазначає, що через зростання гуртових цін на цьому тижні можуть зрости ціни на газ на АЗС дрібних мереж. Великі мережі триматимуть ціни незмінними. В середньому на цьому тижні пропан-бутан на АЗС може подорожчати в межах 5-20 коп./л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 33,29 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,79

Дані: застосунки мереж АЗС.