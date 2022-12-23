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Категория
Энергетика
Дата публикации

Совет ЕС утвердил ограничение цены на газ

Совет ЕС утвердил ограничение цены на газ

Совет ЕС официально принял постановление, устанавливающее временный механизм ограничения цен на газ.

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Об этом сообщает пресс- служба Рады.

"Регулирование направлено на ограничение эпизодов завышения цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке, обеспечивая при этом безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков", – говорится в сообщении.

Министры энергетики ЕС достигли политического согласия по ограничению цены 19 декабря.

Постановление будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Положения, связанные с лимитом торгов, вступят в силу 15 февраля. Постановление будет действовать в течение одного года.

Напомним, министры энергетики ЕС 19 декабря все-таки согласовали ограничение цены на газ на уровне €180 за мВт час. Этим шагом Запад стремится оградить европейских потребителей от резкого роста цен на голубое топливо из-за российского вторжения в Украину.

Автор:
Нина Комащенко