Рада ЄС затвердила обмеження ціни на газ

Рада ЄС офіційно прийняла постанову, яка встановлює тимчасовий механізм обмеження цін на газ.

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Про це повідомляє пресслужба Ради.

"Регулювання спрямоване на обмеження епізодів завищення цін на газ у ЄС, які не відображають ціни на світовому ринку, забезпечуючи при цьому безпеку енергопостачання та стабільність фінансових ринків", – йдеться у повідомленні.

Міністри енергетики ЄС досягли політичної згоди щодо обмеження ціни 19 грудня.

Постанова буде опублікована в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності 1 лютого 2023 року. Положення, пов’язані з лімітом торгів, набудуть чинності 15 лютого. Постанова діятиме протягом одного року.

Нагадаємо, міністри енергетики ЄС 19 грудня таки погодили обмеження ціни на газ на рівні €180 за мВт годину. Цим кроком Захід прагне захистити європейських споживачів від різкого зростання цін на блакитне паливо через російське вторгненням в Україну.