Страны ЕС в целом согласовали план сокращения потребления газа, - СМИ

Страны Европейского союза в целом согласовали план сокращения потребления газа на 15%. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

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Договоренность должна быть утверждена на заседании министров энергетики ЕС во вторник 26 июля. Для этого потребуется квалифицированное большинство, достичь которого по-мнению источников издания не составит проблем.

Помимо Венгрии еще три государства-члены ЕС высказали серьезные оговорки.

План, предложенный Комиссией ЕС, предусматривает добровольное сокращение национального потребления на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Кроме того, должна быть создана возможность объявлять тревогу ЕС в случае серьезных перебоев с поставками и устанавливать обязательные цели экономии.

Однако по сравнению с первым проектом Комиссии имеется значительно больше возможных исключений, и также были увеличены препятствия для введения обязательных целевых показателей сбережений. Последнее должно обеспечиваться только Советом государств-членов, а не Комиссией ЕС.

Конкретно это означает, что предложение Комиссии об обязательных целевых показателях сбережений должно быть одобрено группой из 15 из 27 стран ЕС. Кроме того, они должны вместе составлять не менее 65 процентов от общей численности населения Союза.

В Исключениях должно говориться, что такие страны, как Кипр , Мальта и Ирландия , не должны быть обязаны экономить газ, если они не подключены напрямую к газовой сети другого государства-члена.

Напомним, Еврокомиссия разработала план добровольного сокращения газа на 15% до конца марта 2023 года.

Напомним также, Российский газовый монополист “Газпром”, заявил что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбины на газопроводе “Северный поток-1”, компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в сутки.