Країни ЄС загалом узгодили план скорочення споживання газу, - ЗМІ

Країни Європейського союзу загалом узгодили план скорочення споживання газу на 15%. Про це пише німецьке видання Spiegel.

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Домовленість має бути затверджена на засіданні міністрів енергетики ЄС у вівторок 26 липня. Для цього буде потрібна кваліфікована більшість, досягти якої, на думку джерел видання, не складе проблем.

Крім Угорщини, ще три держави-члени ЄС висловили серйозні застереження.

План, запропонований Комісією ЄС, передбачає добровільне скорочення національного споживання на 15 відсотків у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року. Крім того, має бути створена можливість оголошувати тривогу ЄС у разі серйозних перебоїв із постачаннями та встановлювати обов'язкові цілі економії.

Однак порівняно з першим проектом Комісії є значно більше можливих винятків, і також було збільшено перешкоди для запровадження обов'язкових цільових показників заощаджень. Останнє має забезпечуватись лише Радою держав-членів, а не Комісією ЄС.

Конкретно це означає, що пропозиція Комісії про обов'язкові цільові показники заощаджень має бути схвалена групою з 15 із 27 країн ЄС. Крім того, вони мають разом становити не менше ніж 65 відсотків від загальної чисельності населення Союзу.

У Винятках слід говорити, що такі країни, як Кіпр, Мальта та Ірландія, не повинні бути зобов'язані економити газ, якщо вони не підключені безпосередньо до газової мережі іншої держави-члена.

Нагадаємо, Єврокомісія розробила план добровільного скорочення газу на 15% до кінця березня 2023 року.

Нагадаємо також, Російський газовий монополіст "Газпром", заявив, що у зв'язку із закінченням терміну міжремонтної експлуатації ще однієї турбіни на газопроводі "Північний потік-1", компанія має намір зупинити турбіну і знизити прокачування газу газопроводом до 33 куб. м на добу.