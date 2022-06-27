Страны G7 договорились отказаться от использования ископаемых энергоносителей

Лидеры G7 и ряда развивающихся стран договорились отказаться от угля и перейти на возобновляемые источники энергии во избежание ухудшения климата.

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Об этом говорится в заявлении G7 "Объединение усилий для ускорения чистого и справедливого перехода к климатической нейтральности".

Лидеры G7 договорились ускорить чистый и справедливый переход к климатической нейтральности, одновременно гарантируя энергетическую безопасность.

Как отмечается в заявлении, энергетический переход и усиленные инвестиции в инфраструктуру открывают огромные возможности для социального, экономического развития и создания достойных и стабильных рабочих мест в секторах возобновляемой энергии, которые соответствуют экологическим усилиям для климатической нейтральности.

Лидеры G7 поддержали приверженность реформам энергетической политики, которые ускоряют декарбонизацию экономик до "чистого нуля", обеспечивая при этом общий доступ к энергии в зависимости от условий стран.

Лидеры G7 договорились изучить варианты декарбонизации энергетического комплекса и снизить зависимость от ископаемого топлива, а также развивать возобновляемые источники энергии и энергоэффективность.

Это предусматривает постепенное сокращение потребления угля при одновременном увеличении доли возобновляемой энергии в энергетическом балансе стран.

Страны также планируют развивать инвестиции в возобновляемую энергию, в том числе за счет частного капитала.

Отмечается. что заявление поддержали лидеры Германии, Канады, Великобритании, США, Франции, Италии, Японии и руководство Европейского Союза, а также Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала, Южной Африки

Руководителей Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала, Южной Африки пригласил на саммит G7 канцлер Германии Олаф Шольц.

Отметим, Германия принимает министров энергетики, климата и окружающей среды G7 для переговоров, которые проходят на фоне стремительного роста цен на энергию и проблем с поставками топлива, вызванных вторжением России в Украину.

Вторжение РФ в Украину спровоцировало стремление некоторых стран покупать больше ископаемого топлива не у РФ и использовать уголь, чтобы сократить свою зависимость от России. Это вызвало беспокойство, что кризис может подорвать усилия по борьбе с изменением климата.

Как сообщалось ранее, страны G7 близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, которое позволит с одной стороны усилить экономическое давление на Россию, с другой - облегчить ситуацию потребителей энергоносителей.