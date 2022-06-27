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Страны G7 договорились отказаться от использования ископаемых энергоносителей
Лидеры G7 и ряда развивающихся стран договорились отказаться от угля и перейти на возобновляемые источники энергии во избежание ухудшения климата.
Об этом говорится в заявлении G7 "Объединение усилий для ускорения чистого и справедливого перехода к климатической нейтральности".
Лидеры G7 договорились ускорить чистый и справедливый переход к климатической нейтральности, одновременно гарантируя энергетическую безопасность.
Как отмечается в заявлении, энергетический переход и усиленные инвестиции в инфраструктуру открывают огромные возможности для социального, экономического развития и создания достойных и стабильных рабочих мест в секторах возобновляемой энергии, которые соответствуют экологическим усилиям для климатической нейтральности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Лидеры G7 поддержали приверженность реформам энергетической политики, которые ускоряют декарбонизацию экономик до "чистого нуля", обеспечивая при этом общий доступ к энергии в зависимости от условий стран.
Лидеры G7 договорились изучить варианты декарбонизации энергетического комплекса и снизить зависимость от ископаемого топлива, а также развивать возобновляемые источники энергии и энергоэффективность.
Это предусматривает постепенное сокращение потребления угля при одновременном увеличении доли возобновляемой энергии в энергетическом балансе стран.
Страны также планируют развивать инвестиции в возобновляемую энергию, в том числе за счет частного капитала.
Отмечается. что заявление поддержали лидеры Германии, Канады, Великобритании, США, Франции, Италии, Японии и руководство Европейского Союза, а также Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала, Южной Африки
Руководителей Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала, Южной Африки пригласил на саммит G7 канцлер Германии Олаф Шольц.
Отметим, Германия принимает министров энергетики, климата и окружающей среды G7 для переговоров, которые проходят на фоне стремительного роста цен на энергию и проблем с поставками топлива, вызванных вторжением России в Украину.
Вторжение РФ в Украину спровоцировало стремление некоторых стран покупать больше ископаемого топлива не у РФ и использовать уголь, чтобы сократить свою зависимость от России. Это вызвало беспокойство, что кризис может подорвать усилия по борьбе с изменением климата.
Как сообщалось ранее, страны G7 близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, которое позволит с одной стороны усилить экономическое давление на Россию, с другой - облегчить ситуацию потребителей энергоносителей.