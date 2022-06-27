Країни G7 домовилися відмовитися від використання викопних енергоносіїв

Лідери G7 і ряду країн, що розвиваються, домовилися відмовитися від вугілля і перейти на відновлювані джерела енергії, щоб уникнути погіршення клімату.

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Про це йдеться у заяві G7 "Об'єднання зусиль для прискорення чистого та справедливого переходу до кліматичної нейтральності".

Лідери G7 домовилися прискорити чистий та справедливий перехід до кліматичної нейтральності, водночас гарантуючи енергетичну безпеку.

Як зазначається у заяві, енергетичний перехід та посилені інвестиції в інфраструктуру відкривають величезні можливості для соціального, економічного розвитку та створення гідних та стабільних робочих місць у секторах відновлюваної енергії, які відповідають екологічним зусиллям для кліматичної нейтральності.

Лідери G7 підтримали прихильність до реформ енергетичної політики, які прискорюють декарбонізацію економік до "чистого нуля", забезпечуючи при цьому загальний доступ до енергії залежно від умов країн.

Лідери G7 домовилися вивчити варіанти декарбонізації енергетичного комплексу та знизити залежність від викопного палива, а також розвивати відновлювані джерела енергії та енергоефективність.

Це передбачає поступове скорочення споживання вугілля за одночасного збільшення частки відновлюваної енергії в енергетичному балансі країн.

Країни також планують розвивати інвестиції у відновлювану енергію, зокрема за рахунок приватного капіталу.

Зазначається. що заяву підтримали лідери Німеччини, Канади, Великобританії, США, Франції, Італії, Японії та керівництво Європейського Союзу, а також Аргентини, Індії, Індонезії, Сенегалу, Південної Африки.

Керівників Аргентини, Індії, Індонезії, Сенегалу, Південної Африки запросив на саміт G7 канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Зазначимо, Німеччина приймає міністрів енергетики, клімату та навколишнього середовища G7 для переговорів, які відбуваються на тлі стрімкого зростання цін на енергію та проблем із постачанням палива, викликаних вторгненням Росії в Україну.

Вторгнення РФ в Україну спровокувало прагнення деяких країн купувати більше викопного палива не в Росії і використовувати вугілля, щоб скоротити свою залежність від Росії. Це викликало занепокоєння, що криза може підірвати зусилля боротьби зі зміною клімату.

Як повідомлялося раніше, країни G7 близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, яка дозволить з одного боку посилити економічний тиск на Росію, з іншого - полегшити ситуацію споживачів енергоносіїв.