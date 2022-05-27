Страны G7 договорились поэтапно отказаться от использования угля

Страны "Большой семерки" (G7) договорились отказаться от угля и перейти на возобновляемые источники энергии во избежание ухудшения климата.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что это будет первым обязательством G7 отказаться от угольной энергетики. Использование угля должно сократиться, если мир хочет избежать худших последствий изменения климата.

"Существуют очень конкретные декларации и соглашения по расширению использования возобновляемых источников энергии, а также, например, по постепенному отказу от угля", - отметила министр охраны окружающей среды Германии Штеффи Лемке.

По ее словам, итоговое коммюнике трехдневной встречи G7 в Берлине на этой неделе также будет включать сильный акцент на защиту биоразнообразия и борьбу с пластиковым загрязнением.

Сейчас Германия принимает министров энергетики, климата и окружающей среды G7 для переговоров, которые проходят на фоне стремительного роста цен на энергию и проблем с поставками топлива, вызванных вторжением России в Украину.

Вторжение РФ в Украину спровоцировало стремление некоторых стран покупать больше ископаемого топлива не у РФ и использовать уголь, чтобы сократить свою зависимость от России. Это вызвало беспокойство, что кризис может подорвать усилия по борьбе с изменением климата.

Берлин заявил, что поиск альтернативных ископаемых видов топлива не будет производиться за счет экологических целей.

Напомним, Европейская комиссия утвердила план по ускоренному отказу от российских энергоносителей REPowerEU. План предусматривает дополнительные инвестиции в энергетику в размере 210 млрд евро до 2027 года.