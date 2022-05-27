Країни G7 домовилися поетапно відмовитись від використання вугілля

Країни "Великої сімки" (G7) домовилися відмовитися від вугілля і перейти на відновлювані джерела енергії, щоб уникнути погіршення клімату.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що це буде першим зобов'язанням G7 відмовитись від вугільної енергетики. Використання вугілля має скоротитися, якщо світ хоче уникнути найгірших наслідків зміни клімату.

"Існують дуже конкретні декларації та угоди щодо розширення використання відновлюваних джерел енергії, а також, наприклад, щодо поступової відмови від вугілля", - зазначила міністр охорони навколишнього середовища Німеччини Штеффі Лемке.

За її словами, підсумкове комюніке триденної зустрічі G7 у Берліні цього тижня також включатиме сильний акцент на захист біорізноманіття та боротьбу із пластиковим забрудненням.

Наразі Німеччина приймає міністрів енергетики, клімату та навколишнього середовища G7 для переговорів, які відбуваються на тлі стрімкого зростання цін на енергію та проблем із постачанням палива, викликаних вторгненням Росії в Україну.

Вторгнення РФ в Україну спровокувало прагнення деяких країн купувати більше викопного палива не в РФ і використати вугілля, щоб скоротити свою залежність від Росії. Це викликало занепокоєння, що криза може підірвати зусилля боротьби зі зміною клімату.

Берлін заявив, що пошук альтернативних копалин видів палива не проводитиметься за рахунок екологічних цілей.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила план щодо прискореної відмови від російських енергоносіїв REPowerEU. План передбачає додаткові інвестиції в енергетику у розмірі 210 млрд. євро до 2027 року.