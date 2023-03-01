Суд вернул в собственность "Черкассыоблэнерго" две незаконно отчужденные ГЭС

Хозяйственный суд Черкасской области своим решением удовлетворил иск ПАО "Черкассыоблэнерго" о признании недействительными договоров купли-продажи Стеблевской и Корсунь-Шевченковской ГЭС.

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Об этом сообщила пресс-служба "Черкассыоблэнерго".

Эти ГЭС были незаконно проданы внешнеэкономической ассоциации "Новосвит" по значительно заниженной цене предыдущей руководительницей "Черкассыоблэнерго" Светланой Кузьминской еще в 2015 году.

Суд установил, что предыдущая глава предприятия заключила договоры продажи двух ГЭС без согласия Наблюдательного совета общества и без согласия Фонда госимущества Украины. Поскольку предприятие в то время находилось в процессе приватизации, согласие фонда было обязательным.

При этом имущество было продано без аукциона. Оценка имущества была существенно занижена, а ее исполнитель, как и результаты, тоже не согласованы с Наблюдательным советом.

Кроме того, согласно решению суда, имущество ГЭС является целостным имущественным комплексом, а следовательно, его нельзя было продавать разделяя на части.

По информации адвоката компании "Цыпин и Партнеры" Марины Суткович, представлявшей интересы "Черкассыоблэнерго" в суде, в настоящее время полиция проводит досудебное расследование в уголовном производстве, в том числе по растрате имущества предприятия в особо крупных размерах.

В ходе этого расследования установлено, что имущество Стеблевской и Корсунь-Шевченковской ГЭС было продано по заниженной стоимости – 22,5 млн грн. Согласно экспертизе, рыночная стоимость обеих ГЭС на момент заключения договора составляла 163,7 млн грн. Таким образом, предприятию был нанесен ущерб в размере 139,5 млн грн.

В начале 2022 года 46% акций ПАО "Черкассыоблэнерго" были переданы от Фонда государственного имущества в Министерство энергетики. Еще 25% акций находятся в управлении ЧАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания".