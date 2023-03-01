Суд повернув у власність "Черкасиобленерго" дві незаконно відчужені ГЕС

Господарський суд Черкаської області своїм рішенням задовольнив позов ПАТ "Черкасиобленерго" про визнання недійсними договорів купівлі-продажу Стеблівської та Корсунь-Шевченківської ГЕС.

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Про це повідомила пресслужба "Черкасиобленерго".

Ці ГЕС були незаконно продані зовнішньоекономічній асоціації "Новосвіт" за значно заниженою ціною попередньою керівницею "Черкасиобленерго" Світланою Кузьмінською ще у 2015 році.

Суд встановив, що попередня очільниця підприємства уклала договори продажу двох ГЕС без згоди Наглядової ради товариства та без згоди Фонду держмайна України. Оскільки підприємство на той час перебувало в процесі приватизації, згода фонду була обов’язкою.

При цьому майно було продано без аукціону. Оцінка майна була суттєво заниженою, а її виконавець, як і результати, теж не погоджені з Наглядовою радою.

Крім того, згідно з рішенням суду, майно ГЕС є цілісним майновим комплексом, а отже його не можна було продавати розділяючи на частини.

За інформацією адвоката компанії "Ципін і Партнери" Марини Суткович, що представляляла інтереси "Черкасиобленерго" в суді, наразі поліція проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі щодо розтрати майна підприємства в особливо великих розмірах.

В ході цього розслідування встановлено, що майно Стеблівської і Корсунь-Шевченківської ГЕС було продано за заниженою вартістю - 22,5 млн грн. Згідно з експертизою, ринкова вартість обох ГЕС на момент укладення договору складала 163,7 млн грн. Таким чином підприємству було нанесено збитки в розмірі 139,5 млн грн.

На початку 2022 року 46% акцій ПАТ "Черкасиобленерго" було передано від Фонду державного майна до Міністерства енергетики. Ще 25% акцій перебувають в управлінні ПрАТ "Українська енергозберігаюча сервісна компанія".