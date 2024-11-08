Тариф на передачу электроэнергии готовятся повысить на 26%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует одобрить проект постановления об установлении тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 2025 год на уровне 665,26 грн за МВт-час, что на 25,8% больше за тариф на текущий год.

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Об этом сообщает издание ExPro.

По данным издания, соответствующий проект постановления планируется рассмотреть и утвердить на заседании НКРЭКУ 13 ноября.

Отмечается, что тариф на передачу для зеленой металлургии планируется установить на уровне 352,73 грн/МВт·час .

Расходы на выполнение специальных обязанностей на 2025 год прогнозируются на уровне 30 млрд грн, что составляет 46% от всех расходов оператора системы передачи по тарифу на передачу.

Прогнозируемый объем передачи электроэнергии на 2025 год. 98 651 млн кВт-ч .

Прогнозируемый средневзвешенный «зеленый» тариф на 2025 г. 6437,28 грн/МВт-час.

Также регулятор планирует одобрить проекты постановлений по установлению тарифа на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению — на уровне 95,07 грн/МВт·ч, что на 10% меньше действующего.

Ранее сообщалось, что оператор энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" предлагал повысить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на 48% — до 783,71 грн за МВт-час (без НДС).

Повышение предельных цен на электроэнергию

Напомним, НКРЭКУ 1 октября предварительно одобрило повышение предельных цен на электроэнергию. Это не отразится на фиксированном уровне тарифов для населения. Решение обусловлено необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электроэнергии из Европы для покрытия вероятного дефицита зимой.

Регулятор предлагает установить следующие предельные цены на рынке "на сутки вперед" и на внутреннем рынке с 1 ноября:

с 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВтч;

с 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена – 10 грн/МВт·час.

На балансирующем рынке НКРЭКУ планирует установить максимальные предельные цены:

с 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·ч.

Заметим, что смена прайс-кепов будет касаться только небытовых потребителей.

Напомним, НКРЭКУ изменила порядок формирования цены электроэнергии для потребителей поставщика "последней надежды" (ПОН) в сторону ее увеличения на период с 1 октября по 31 декабря 2024 года.